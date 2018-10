"No le enseñes eso": Crean una aplicación que ayuda a preservar y promover el zapoteco

México es una de las 10 naciones con mayor diversidad lingüística en el mundo. Sin embargo, algunos expertos aseguran que, de las 68 lenguas autóctonas en el país, cerca del 60% está en riesgo de desaparecer. Por esta razón y con el propósito de preservar su cultura, un estudiante mexicano creó una aplicación para teléfonos móviles que traduce palabras o frases del español al zapoteco del istmo.

"Estoy tratando de hacer que las pocas o muchas palabras que están disponibles en el traductor puedan llegar a la mayor cantidad de gente posible. Con una palabra que otra persona se aprenda, yo creo que ya es mucho y ya es un avance para tratar de preservar el zapoteco", comentó Gonzalo Santiago Martínez, estudiante de maestría en Ciencias en Sistemas Computacionales Móviles del Instituto Politécnico Nacional y creador de la aplicación Didxazapp.

De niño Gonzalo, originario de Juchitán, Oaxaca, migró junto a su familia a Ciudad de México. En aquella etapa de su vida, Martínez hablaba mayormente zapoteco, pero al llegar a la capital se enfrentó a la discriminación, ya que en la escuela su maestra le prohibió que hablara su lengua nativa.

"Me prohibió volver a hablar zapoteco"

"Estaba platicando con un compañero y le enseñaba ciertas cosas en zapoteco (…) y me dice la profesora: 'No le enseñes eso, no le enseñes zapoteco'. Fue una mala experiencia porque me regañó, me castigó y no me dejó salir al receso. Me metió al salón y me dijo que me prohibía volver a hablar zapoteco", recuerda Gonzalo.

Al ver que ya había perdido gran parte de su lengua materna, Martínez decidió desarrollar Didxazapp, que significa 'la aplicación de la palabra' y con el que busca promover su lengua nativa.

Los académicos señalan que existe cierta marginalización por parte de quienes solo hablan español hacia hablantes de idiomas autóctonos, lo que propicia su desaparición. Pero iniciativas como Didxazapp "garantizan la continuidad" de las lenguas y contribuyen a que "de alguna forma tengan vitalidad", opina el director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas de México, Juan Gregorio Regino.

La muñeca Xhuni

Consciente de esto, Gonzalo ha creado otros proyectos. También cuenta con un sistema de mensajería celular donde se envía un SMS con la frase que se desea conocer en zapoteco y recibe una respuesta con la traducción. Un proyecto creado para quienes no cuentan con suficientes recursos para descargar su App en un teléfono inteligente.

Otra de sus iniciativas es el prototipo de una muñeca que habla zapoteco que en un futuro podría entablar conversaciones complejas con las personas. "La muñeca se llama Xhuni, el diminutivo de un nombre en zapoteco que se llama Xhunashi. Xhunashi quiere decir virgen. En este caso está portando el traje tradicional del Istmo de Tehuantepec", explicó Martínez.