Melania Trump explica por qué vistió la escandalosa chaqueta con la frase 'realmente no me importa'

Vestir una chaqueta con la frase 'Realmente no me importa. ¿Y a usted?' cuando visitó en junio a los hijos de inmigrantes retenidos en la frontera con México fue una acción deliberada de Melania Trump para enviar un mensaje, según ha revelado la primera dama de EE.UU. en una entrevista con ABC News.

Melania reconoció este viernes que escogió esa vestimenta específicamente "para la gente y para los medios de izquierda que me critican". "Quiero mostrarles que no me importa. Usted podría criticar lo que quiera decir, pero eso no me impedirá hacer lo que sienta que es correcto", aseveró.

El servicio de prensa de la primera dama había negado cualquier intención oculta tras la chaqueta luego de su visita al punto fronterizo en Texas (EE.UU.). Pero como era de esperar, de inmediato generó una ola de indignación en la Red alimentada por el contexto de la política migratoria de su esposo, Donald Trump.

"Es obvio que no usé la chaqueta para los niños", aseguró Melania, detallando que se la puso para subir y bajar del avión y que, después de la visita, la vistió de nuevo porque notó que los medios "se obsesionaron con eso". "Fue una especie de mensaje, sí. Preferiría que se enfocaran en lo que hago y en mis iniciativas, no en las prendas que uso", acotó.