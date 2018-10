Escuelas de EE.UU. de defensa contra abusos sexuales en Liberia, envueltas en escándalo de estupro

La organización de caridad estadounidense More Than Me, que había fundado 19 escuelas en Monrovia, la capital de Liberia, con el fin de proteger a niñas de los abusos sexuales, ha admitido este viernes que un gran número de ellas fueron violadas por su cofundador, Macintosh Johnson.

"Lo lamentamos profundamente", reza un comunicado, publicado en el sitio web de la organización, después de que este martes apareciera un informe de la investigación conjunta del portal ProPublica y la revista Time. "Os fallamos", ha señalado la misión, refiriéndose a todas las chicas violadas.

"Nuestros dirigentes deberían haber reconocido las señales antes y vamos a seguir empleando nuestros programas de capacitación y de concienciación, y así no volveremos a fallar", han precisado.

La primera escuela de More Than Me fue abierta en Liberia en el año 2013 y más tarde en el país aparecieron 18 más: un total de 4.000 estudiantes. Los investigadores revelaron que "desde el principio" las menores en estos centros, algunas de solo 10 años, fueron objetos de la violencia sexual por parte de Macintosh Johnson. Por temor de ser delatado, el hombre amenazaba a sus víctimas con "quitarles su beca o hasta matarlas", si alguien conocía de sus delitos. Varias de las niñas violadas fueron contagiadas con VIH, mientras que algunas quedaron embarazadas como resultado de los abusos. Cuando los asaltos sexuales quedaron al descubierto, Johnson fue suspendido de la escuela y luego arrestado.

En el 2015 se inició el juicio contra él, pero debido a desacuerdos los miembros del jurado no llegaron a un veredicto y el caso se revisó en el 2016, pero el acusado falleció de sida durante la investigación, de acuerdo con ProPublica.