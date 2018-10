El yerno de Trump habría evadido impuestos durante años gracias a una "maniobra" para reducirlos

Jared Kushner, asesor principal y yerno del presidente de EE.UU., Donald Trump, parece no haber pagado prácticamente ningún impuesto federal sobre la renta. Así lo asegura un informe de The New York Times basado en documentos financieros confidenciales.

Kushner, esposo de Ivanka Trump, hija del mandatario norteamericano, ha gastado miles de millones de dólares en la compra de bienes raíces durante la última décadas y sus inversiones en acciones se han disparado. Su patrimonio neto se ha quintuplicado a casi 324 millones de dólares, asegura la publicación.

De acuerdo con los documentos financieros, Kushner y su compañía inmobiliaria minimizaron el pago de impuestos sobre la renta simulando que los negocios generaban millonarias pérdidas año tras año. Sin embargo, estas solo existían en el papel, ya que la inmobiliaria en realidad no estaba perdiendo dinero.

Según se explica, nada en los informes sugiere que el asesor haya infringido la ley, porque la baja fiscalización de su empresa es el resultado de "una maniobra común" que permite reducir los impuestos haciendo uso de un beneficio fiscal conocido como depreciación. Este permite a los inversores deducir de los ingresos sujetos a impuestos parte del coste de sus propiedades.