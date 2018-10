Trump no quiere "dar miles de billones de dólares" a la lucha contra el cambio climático

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha declarado en una entrevista con el canal de televisión CBS emitida este domingo que no quiere "perder miles de billones de dólares" en la prevención del cambio climático.

"Creo que algo está pasando. Algo está cambiando y volverá a cambiar. No creo que sea un engaño, creo que probablemente hay una diferencia. Pero no sé si lo hace el hombre", respondió Trump cuando le preguntaron si cree que el cambio climático no es más que una farsa.

"No quiero dar miles y miles de billones de dólares. No quiero perder millones y millones de empleos. No quiero estar en desventaja", añadió el mandatario.

El presidente estadounidense también ha señalado que existen científicos que no están de acuerdo con la teoría de que el clima está cambiando principalmente debido a la actividad humana. Además, según Trump, el mundo científico también depende de la política.

"Los científicos también tienen una agenda política", aseguró.

Fuerte resistencia

Las críticas de Trump a las teorías sobre el cambio climático quedaron reflejadas ya en su campaña electoral. En repetidas ocasiones el mandatario prometió que retiraría a EE.UU. del Acuerdo de París (que había firmado su predecesor en el cargo, Barack Obama) en cuanto las reglas le permitan hacerlo, en 2020.

En anteriores cuestionamientos sobre el cambio climático Trump incluso ha llegado a afirmar que "nos iría bien un poco de ese calentamiento global", en referencia a las bajas temperaturas que afectaron a gran parte de la costa oeste de EE.UU. a finales del año pasado.

La Casa Blanca incluso busca suavizar las leyes que limitan las emisiones de metano, infinitamente más perjudiciales que las de carbono, por parte de las empresas energéticas.