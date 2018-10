"Washington es un lugar despiadado": Trump dice que no confía en todos en la Casa Blanca

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha confesado en una entrevista al programa '60 minutos' de la cadena CBS que no confía en todos los miembros de su Administración.

"No confío en todos en la Casa Blanca, seré honesto con usted. (...) No soy un bebé. Es un negocio difícil. Este es un lugar despiadado. Washington es un lugar despiadado, despiadado. Los ataques, calumnias, conversaciones a tus espaldas; pero ya sabe, a mi manera me siento muy cómodo aquí", dijo el mandatario norteamericano.

Asimismo, Trump reveló que el secretario de Defensa, James Mattis, podría abandonar en breve el cargo.

"Tengo muy buena relación con él. Podría ser que se fuera. Creo que es un poco un demócrata, si quiere saber la verdad. Pero el general Mattis es un buen tipo. Nos llevamos muy bien. Puede que se vaya. Quiero decir que, en un momento u otro, todos se van. Todos. La gente se va. Esto es Washington", afirmó.