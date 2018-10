'Amor' con Kim, "escaramuza" con China y otros momentos clave de la entrevista de Trump a CBS

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha concedido una extensa entrevista al programa '60 minutos' de la cadena CBS, en la que ha abordado su relación con China, Europa y Corea del Norte, el cambio climático y la desaparición del periodista saudita Jamal Khashoggi, entre otros asuntos. Estos han sido los momentos más destacados de la entrevista, emitida este domingo.

"Escaramuza" con China e intromisión electoral

En relación con las acusaciones sobre la supuesta interferencia de Moscú en las elecciones presidenciales de 2016, el mandatario aseguró que China representa una mayor amenaza para el sistema electoral estadounidense que Rusia, si bien sugirió que ambos países "interfirieron" en los comicios. "Creo que China también se entrometió. Y creo, francamente, que China es un problema mayor", aseveró el presidente.

Al mismo tiempo, Trump pareció minimizar las actuales tensiones comerciales entre Washington y Pekín, y al principio, incluso negó que alguna vez las hubiera calificado de "guerra". Finalmente, reconoció haberlas llamado "una batalla", pero matizó: "Voy a rebajar eso. Lo considero una escaramuza. Y vamos a ganar".

"Nadie nos trata tan mal como la Unión Europea"

Por otro lado, Trump considera que ninguno de los aliados de Washington se comporta de manera tan hostil como la Unión Europea. "Tenemos relaciones maravillosas con mucha gente, pero nadie nos trata tan mal como la Unión Europea", manifestó. La UE se formó "para tomar ventaja de nuestro comercio" y eso es "lo que ha hecho", en opinión del mandatario.

Asimismo, el inquilino de la Casa Blanca defendió a la OTAN como institución, pero aprovechó para insistir en que los miembros europeos de la Alianza deben contribuir más y "ellos lo entienden". Según él, EE.UU. no debería "pagar casi todo el costo de la OTAN para proteger a Europa".

"Washington es un lugar despiadado"

Trump confesó que no confía en todos los miembros de su Administración. "No soy un bebé. Es un negocio difícil", apuntó, agregando que Washington "es un lugar despiadado", poniendo como ejemplo "los ataques, calumnias, conversaciones a tus espaldas". Sin embargo, matizó que, a su manera, se siente "muy cómodo aquí".

Además, el mandatario no descartó que su secretario de Defensa, James Mattis, podría abandonar el cargo, aunque aseguró que tiene "muy buena relación con él".

Relaciones con Kim

En el que sí afirma confiar el presidente es en el líder norcoreano, Kim Jong-un, si bien matiza esta aseveración: "eso no significa que no se pueda demostrar que estoy equivocado".

"Me llevo muy bien con él. Tengo buena energía, buena química con él. Mira las horribles amenazas que se hicieron. Ya no hay más amenazas", señaló Trump, que explicó que su comentario de que él y Kim "se habían enamorado" era una "figura retórica". No obstante, el presidente admitió "no saber exactamente" si Pionyang sigue produciendo misiles.

Cambio climático

Durante la entrevista, el líder norteamericano declaró también que no quiere "perder miles de billones de dólares" en la prevención del cambio climático. "No quiero perder millones y millones de empleos. No quiero estar en desventaja", añadió el mandatario, quien indicó que no está seguro de que la actividad humana sea la principal causa de que el clima esté cambiando.

Un "castigo severo" si Riad está ligado al caso Khashoggi

Al abordar la desaparición del periodista saudita Jamal Khashoggi en Turquía, el presidente amenazó con un "castigo severo" si se demuestra que Riad está vinculado a este caso, si bien se pronunció en contra de la suspensión de las ventas militares a Riad.