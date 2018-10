Activista de Pussy Riot gana popularidad en PornHub tras una reveladora entrevista

Nadezhda Tolokónnikova, activista del grupo punk femenino ruso Pussy Riot, aparentemente obtuvo una gran audiencia en el popular sitio web de videos para adultos PornHub, después de su reciente y reveladora entrevista sobre sexo y sobre su vida artística.

Más conocida en Occidente por haber sido condenada a prisión tras una controvertida actuación en 2012 en la principal catedral ortodoxa de Rusia, Tolokónnikova llegó a la fama como integrante del grupo artístico Voiná.

La semana pasada, la activista concedió una entrevista al popular bloguero ruso Yuri Dud, en la que detalló algunas de sus actuaciones y manifestaciones más polémicas, incluida una orgía 'de tinte político' que el grupo organizó en 2008. En esa oportunidad, con el proclamado objetivo de protestar contra el Gobierno ruso, sus integrantes tuvieron sexo ante los ojos del público en un museo de Moscú. Tolokónnikova estaba en ese momento embarazada.

Durante la entrevista, la joven aseveró, entre otras cosas, que no hubo nada de inmoral en participar en aquel 'perfomance' aunque se encontrara en las últimas semanas de gestación, y declaró que ella se considera pansexual. "No me considero completamente femenina. Tengo muchos rasgos masculinos", declaró Tolokónnikova, para admitir que ha tenido relaciones sexuales con otras mujeres.

Al parecer, la entrevista, llena de temas relacionados con el sexo, le dio un impulso a su popularidad, pero en un sitio inesperado para la propia Tolokónnikova. Este lunes, el gerente de redes sociales para la audiencia rusa de PornHub publicó una captura de pantalla que muestra a Tolókonnikova y Pussy Riot entre las consultas más buscadas en ese sitio web para adultos. "Gracias, Yura", escribió Dmitri Kolodin, refiriéndose al entrevistador, Yuri Dud.

Actuación en una catedral

El 21 de febrero de 2012 Tolokónnikova junto a otras integrantes de Pussy Riot irrumpieron en la catedral de Cristo Salvador de Moscú, subieron al altar y tras despojarse de algunas prendas de vestir, con los rostros cubiertos, tocaron una guitarra eléctrica y cantaron una plegaria 'punk'. Las jóvenes fueron acusadas de "vandalismo motivado por el odio religioso y animosidad hacia un grupo social" y condenadas a dos años de cárcel.

Su vida sexual en prisión fue un punto importante de la entrevista con Dud. La activista le contó sobre una mujer condenada por asesinato con la que tuvo una relación allí.

Después de su liberación, disfrutó de un período de popularidad en Occidente, recibió la atención de celebridades como Madonna y Hillary Clinton y protagonizó un episodio de la serie 'House of Cards' junto con su compañera de banda María Aliójina y el líder de Voiná, Piotr Verzílov.