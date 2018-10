Bailes y clases de cocina: Theresa May presenta un plan para combatir la soledad

Los médicos británicos prescribirán a las personas mayores de edad que sufren de soledad actividades sociales, como bailes, clases de cocina o participar de grupos artísticos, según una iniciativa presentada este lunes por el Gabinete de Theresa May.

Tres quintas partes de los médicos de cabecera reportan que ven hasta cinco personas solitarias al día. La nueva estrategia permitirá a los médicos de familia utilizar la "prescripción social" para dirigir a los pacientes a los trabajadores de la comunidad en lugar de depender de tratamientos basados en medicamentos.

Las actividades podrían ser gestionadas por el Servicio Nacional de Salud, autoridades locales o grupos benéficos.

Londres también asignará 1,8 millones de libras (2,4 millones de dólares) a la apertura de nuevas cafeterías y jardines comunitarios para incentivar a la gente a reunirse.

Este esquema primero será probado en Liverpool y Whitby, antes de ser propagado a todo el país para 2023.

En una nación donde nueve millones de personas sufren este problema a menudo o siempre y unos 200.000 ciudadanos no han hablado con un amigo o un pariente en más de un mes, según encuestas mencionadas por The Independent, "esta estrategia es solo el comienzo de un cambio social de gran alcance, pero es el primer paso vital de una misión nacional para poner fin a la soledad", según ha anunciado Theresa May.

Según fuentes gubernamentales citadas por The Daily Mail, la estrategia debería ahorrar millones de libras a largo plazo, dado que se cree que la soledad está vinculada a ciertas enfermedades cardíacas.

Esta estrategia fue inspirada en el trabajo que realizó en esa materia la diputada laborista Jo Cox, asesinada por un extremista de ultraderecha en 2016.