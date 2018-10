Google no asistirá a una conferencia en Arabia Saudita tras la desaparición del periodista opositor

La directora ejecutiva de Google Cloud, Diane Greene, no participará en el foro Future Investment Initiative ('Iniciativa de Inversión Futura') en Arabia Saudita, según informa The Hill citando a un portavoz de la empresa. Muchos medios de comunicación y líderes empresariales cancelaron sus planes de participar en la conferencia luego de la desaparición y el presunto asesinato del columnista de The Washington Post Jamal Khashoggi.

El periodista, crítico de Riad, está desaparecido desde que se dirigió al consulado de Arabia Saudita en Estambul (Turquía) el 2 de octubre.