Plan para nuevo aeropuerto de Ciudad de México genera polémicas en el futuro partido gobernante

El equipo de transición del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que es un hecho que se someterá a consulta la construcción de un Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAIM), en Texcoco (centro), o, en su lugar, la rehabilitación de dos aeropuertos existentes y dos pistas nuevas.

Legisladores de Morena, el partido de López Obrador, serían según esa iniciativa quienes pagarían la consulta, que costará alrededor de 80.000 dólares; sin embargo, no todos aceptaron hacerlo, pues sostienen que atraviesan épocas de austeridad.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, declaró que "nosotros (la bancada mayoritaria de Morena) no vamos a financiar nada; primero, porque estamos en un proceso de austeridad, sólo disponemos de la dieta, y segundo, porque se está llevando a cabo esta consulta por el presidente electo y su equipo".

Entre tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, dijo a los medios: "Los diputados no vamos a financiar nada de eso, absolutamente. Pasó el tiempo en que los diputados de Morena enviaban recursos a la campaña del presidente electo; ahora no, ya ganamos, ya no tiene sentido". A título personal, otros legisladores dijeron que sí ayudarán a pagar la consulta.

De acuerdo con información que dio a conocer en conferencia de prensa Jesús Ramírez, quien será vocero del gobierno de López Obrador, la pregunta que será sometida a consulta es la siguiente: "Dada la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿cuál opción piensa usted que sea mejor para el país?".

La consulta se llevará a cabo del 25 al 28 de octubre y presentará dos opciones: "Reacondicionar el actual Aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca, y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía, o continuar con la construcción del Nuevo Aeropuerto en Texcoco y dejar de usar el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México".

La Fundación Arturo Rosenblueth contará los votos de los 538 municipios. Se imprimirán 500.000 boletas para tal fin.