Salvini sobre las sanciones antirrusas: "Son un absurdo social, cultural y económico"

"He creído, creo y siempre creeré que son un absurdo social, cultural y económico", dijo este lunes con respecto a las sanciones económicas de Occidente contra Rusia el ministro italiano del Interior, Matteo Salvini, durante un evento organizado en Monza por la asociación local de empresarios Confimi Industria, según recoge la agencia italiana Agi.

Salvini alegó que ese tipo de castigos "está impidiendo un mercado". Añadió que irá "por enésima vez" a Moscú no "porque allí me pagan en rublos, como escribe alguien", sino porque los problemas "se resuelven con diálogo, no con bloqueo".

Asimismo llamó a tener presente que hay emprendedores italianos que han trabajado durante, 10, 20 o 30 años y ahora se pretende decirles que "ese mercado no existe más", y que recuperarlo después "será complicado, obviamente".