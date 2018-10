El canal de noticias n.º 1 en Youtube: RT alcanza el récord de 7.000 millones de visualizaciones

La cadena RT ha alcanzado las 7.000 millones de visualizaciones en Youtube, estableciendo un récord entre las cadenas de televisión. Además, los canales de RT en Youtube ya tienen más de 10 millones de suscriptores.

"Cuando estábamos lanzando RT, tomamos como referencia canales como la BBC y la CNN. Y ahora los estamos adelantando en Youtube. ¡Felicito a nuestro equipo!", ha expresado la directora del grupo RT, Margarita Simonián.

Según el número de visualizaciones, los canales de RT en Youtube superan tres veces los canales de la BBC, de Al Jazeera y de Euronews.

Uno de los contenidos más populares de RT en Español fue el video del atentado contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Otro de los videos más populares del canal fue el documental de RT sobre el sicario de Pablo Escobar, Jhon Jairo Velásquez, alias Popeye, que ha acumulado más de 5 millones de visualizaciones.

Otros de los contenidos más vistos fueron las predicciones del técnico portugués José Mourinho sobre el Mundial Rusia 2018.

En cuanto al canal RT en inglés, uno de los videos más populares fue el de unos niños futbolistas que reprodujeron los goles de la final de la Copa Mundial Rusia 2018. En RT en árabe, alcanzó gran éxito un reportaje sobre las mujeres iraquíes que se armaron para proteger sus casas.

RT se convirtió en la primera cadena rusa en publicar sus materiales en Youtube en 2007, y en 2013 se convirtió en el primer canal de noticias en el mundo en alcanzar 1.000 millones de visualizaciones en Youtube. El canal de RT en Español en YouTube, lanzado en diciembre del 2009, alcanzó 1.000 millones de reproducciones en junio de este año.

RT es la única cadena rusa en haber sido nominada seis veces al premio Emmy. En 2018, RT obtuvo dos premios de oro en el prestigioso concurso de televisión internacional New York Festivals y el oro en el festival US International Film & Video Festival. En 2017, RT fue galardonada con cinco premios Shorty Awards, que se entregan a los logros obtenidos en redes sociales. En 2016, recibió siete premios del galardón digital europeo Lovie Awards y, además, ganó en la votación de espectadores en los 'Oscars del Internet' Webby Awards, superando a la BBC, la ABC, la NBC y el New York Times. En 2013, RT fue galardonada con el máximo premio del Festival de Televisión de Montecarlo.