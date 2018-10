Nombre en clave, 'Magnate': Servicio Secreto de EE.UU. frustró atentado del EI contra Trump en 2017

El Servicio Secreto de EE.UU., la agencia encargada de la seguridad personal del presidente estadounidense, frustró un intento de asesinato de Donald Trump por parte de seguidores del Estado Islámico (EI) durante su visita a Manila (Filipinas) en noviembre de 2017, según revela un documental de National Geographic emitido este domingo.

Según el canal, días antes de la llegada del líder norteamericano al lugar para participar en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), diversas cuentas atribuidas a terroristas del EI publicaron una serie de amenazas en las redes sociales, como videos que lo mostraban baleado, e instaban a yihadistas solitarios a "acechar" y "emboscar" a Trump en Manila.

Amenaza creíble

Cuando el mandatario, con nombre en código 'Mogul' ('Magnate'), se disponía a partir para la capital filipina, el Servicio Secreto revisó las redes sociales y encontró una amenaza creíble en forma de tuit. "Estaré en Manila al mismo tiempo que Trump [...] Tomaré uno para el equipo, muchachos", rezaba el mensaje, acompañado de una foto de Lee Harvey Oswald, asesino de John F. Kennedy.

Al revisar la cuenta de Instagram del autor del tuit, los agentes encontraron una foto suya sosteniendo un libro titulado 'How to Kill: The Definitive History of the Assassin' ('Cómo asesinar: La historia definitiva del asesino').

Entonces, el Servicio Secreto rastreó el ordenador del autor y lo localizó en Manila, a pocos kilómetros del hotel en el que tenía previsto quedarse el presidente norteamericano. Sin embargo, unos veinte minutos antes del aterrizaje del Air Force One en Manila, los agentes aún no conocían la ubicación exacta del individuo, detalla el documental.

Ya después del aterrizaje, en cuestión de minutos, el Servicio Secreto detectó al sospechoso reuniéndose con "un asociado" en el parque Luneta, a menos de dos kilómetros del hotel de Trump, y detuvieron a ambos con la asistencia de la Policía de Manila.