"Algo está sucediendo, no creo que sea un engaño": ¿Reconoce Trump que el cambio climático es real?

El presidente de EE.UU., Donald Trump, parece haber reconocido finalmente que el calentamiento global es real y que "algo está sucediendo" que afecta al clima en todo el mundo.

"Algo está cambiando […]. No creo que sea un engaño", dijo el mandatario en una entrevista para el programa 60 Minutos del canal CBS, cuando la periodista Lesley Stahl le preguntó si sigue pensando que el cambio climático es un engaño.

Durante la conversación, en la que se abordaron los efectos de huracán Michael, que azotó al país luego de las súper tormentas Florence, María y Harvey, Trump reconoció que "algo está sucediendo", si bien insistió en su teoría de que no sabe si el cambio climático "lo hace el hombre". "No quiero dar miles y miles de billones de dólares. No quiero perder millones y millones de empleos [en la lucha contra el calentamiento global]", dijo el presidente en la entrevista.

Trump, que siempre se ha mantenido reacio a reconocer los efectos del calentamiento global en el clima del planeta, retiró el año pasado a su país del Acuerdo de París sobre cambio climático, el tratado ambiental aprobado por 195 naciones en 2015.

La víspera de la retirada de EE.UU. de ese acuerdo, el mandatario incluso llegó a decir que a EE.UU. "le iría bien un poco de ese calentamiento global", para combatir las bajas temperaturas que se esperaban en ese momento.