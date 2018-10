EE.UU. endurece las sanciones contra bancos, fábricas y minas de Irán

Washington ha incluido en su 'lista negra' de sanciones a 20 empresas iraníes, entre las que figuran bancos, acerías, minas de zinc y fabricantes de automóviles, autobuses y tractores, según enumera la página web del Tesoro de EE.UU.

Las sanciones también van dirigidas contra una "red financiera multimillonaria" que apoya a las fuerzas paramilitares Basij, una subdivisión de voluntarios que trabaja con los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica y que, en opinión de Steven Mnuchin —secretario del Tesoro estadounidense—, les ayuda a "reclutar, entrenar y adoctrinar a niños soldados que son obligados a combatir bajo la dirección" de esta organización militar.

Entre las compañías incluidas en la lista se encuentra el grupo Bahman, con sede en Teherán (Irán), que fabrica vehículos bajo licencia de las compañías niponas Mazda, Isuzu y Mitsubishi. La principal compañía de fabricación de tractores de Irán también aparece incluida en la lista.

Otras empresas persas que han sido objetivo de las nuevas sanciones estadounidenses son Bandar Abbas Zinc Production Co, Iran Zinc Mines Development Co y Qeshm Zinc Smelting and Reduction Company, todas ellas dedicas a la extracción y procesamiento de zinc.

El conglomerado minero Calcimin, Mobarahek Steel Co de Esfahan, Parsian Catalyst Chemical Company y Zanjan Acid Production Co. completan la sección de minería y metalurgia de la lista.

En cuanto al sector bancario, Sina, Mellat, Parsian y Mehr Eqtesad han sido incluidos en la nómina, mientras los grupos de inversión Mehr Eqtesad, Andisheh Mehvaran Investment Co., Negin Sahel Royal Investment Company, Tadbirgaran Atiyeh Iranian Investment Co y Taktar Investment también se han visto perjudicados por las nuevas medidas introducidas por EE.UU.

Las nuevas sanciones se anuncian después de que este lunes ocho periódicos iraníes publicaran un editorial conjunto en el que critican las sanciones de Estados Unidos, que tildan de violación de los derechos humanos dirigida contra la población civil iraní. Asimismo, la prensa persa califica la retirada del acuerdo nuclear de 2015 por parte del país norteamericano de política "no diplomática e inmoral".

"Las restricciones comerciales, los bloqueos, los embargos, la congelación de activos y otras sanciones económicas son incompatibles con la carta de las Naciones Unidas", recalca el editorial.

En este sentido, el Tribunal Internacional de la Haya (CIJ) ordenó a Estados Unidos a primeros de mes que levantara las sanciones a los bienes humanitarios y a la aviación civil, argumentando que ponen en peligro la vida de civiles.