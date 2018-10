FOTOS: La naturaleza necesitaría cinco millones de años para reparar el daño causado por el hombre

La presencia y las actividades del ser humano causan un daño casi irreparable en la naturaleza. Tanto es así, que se le podría achacar la sexta extinción masiva, luego de que las primeras cinco ocurrieran en los últimos 450 millones de años.

Un estudio realizado por especialistas de las universidades de Aarhus (Dinamarca) y de Gotemburgo (Suecia) detalló que la naturaleza podría necesitar entre tres y cinco millones de años para recuperase de las pérdidas que el hombre provocará en las próximas cinco décadas.

Según se indicó, la actividad humana ya ha causado la extinción de más de 300 especies de mamíferos, mientras que otras siguen el mismo camino en el futuro cercano, publicó la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Rinocerontes blancos vistos en Nanyuki, Kenia. / Gioia Forster / www.globallookpress.com

Los investigadores explicaron que la desaparición de especies de distintos linajes o con pocos parientes cercanos representa una pérdida de funciones ecológicas únicas y de millones de años en la historia evolutiva.

"Los mamíferos grandes, o megafauna, como los perezosos gigantes y los tigres dientes de sable, que se extinguieron hace unos 10.000 años, eran muy distintos en términos de lo evolutivo", ya que tenían "pocos parientes cercanos", por lo que su desaparición "significó que se cortaron ramas completas del árbol evolutivo de la Tierra", aseguró el paleontólogo Matt Davis, de la Universidad de Aarhus.

En ese sentido, agregó que de las "cuatro especies de tigres dientes de sable, todos se extinguieron", mientras que en la actualidad hay "cientos de especies de musarañas, por lo que pueden resistir algunas extinciones".

Tierra de gigantes

En la antigüedad, el planeta estaba colmado de animales grandes, como castores, armadillos y ciervos gigantes, característica que no posee el mundo actual. "Los pocos gigantes que quedan, como rinocerontes y elefantes, están en peligro de ser eliminados muy rápidamente", advirtió el profesor Jens-Christian Svenning, de la Universidad de Aarhus.

Reconstrucción gráfica del Smilodon. / wikipedia.org / Sergiodlarosa / CC BY-SA 3.0

Los elefantes asiáticos, por ejemplo, tienen menos de 33 % de posibilidad de llegar con vida al próximo siglo. El rinoceronte negro, por su parte, corre un alto riesgo de extinción en los próximos 50 años.

Por lo tanto, los especialistas advierten que si el ser humano no detiene sus comportamientos nocivos para el medioambiente y la desaparición de animales no recobra su ritmo natural, se necesitarían entre cinco y siete millones de años antes de que la naturaleza pueda recuperar los niveles de biodiversidad que tenía antes de la evolución del hombre.