La Gendarmería francesa es acusada de abandonar migrantes en territorio italiano

Abbandonare immigrati in un bosco italiano non può essere considerato un errore.

Quanto successo a #Claviere è un’#offesa senza precedenti nei confronti del nostro Paese.

È una #vergogna internazionale, e il signor #Macron non può far finta di nulla.

Non accettiamo le scuse. pic.twitter.com/VBjAbRcLr9