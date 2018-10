"Me estaba volviendo loco": Relato de un venezolano al que le inyectaron drogas en mina en Ecuador

El venezolano Elvis Arena contó en una entrevista televisada que fue víctima de esclavitud moderna en una mina ecuatoriana, donde dijo que le inyectaban drogas y lo sometían a trabajos forzados.

Arena, entrevistado por la periodista venezolana Madelein García, de la estatal Telesur, contó desde su vivienda, en una zona popular venezolana no identificada, que debido a la crisis económica que azota al país suramericano tuvo que vender sus bienes y endeudarse para viajar a Ecuador y conseguir un empleo para mantener a su familia, compuesta por su esposa y cinco hijos.

En territorio ecuatoriano, según su testimonio, trabajó en una mina de oro, cuya ubicación no especifica, donde fue víctima de trabajos forzados y suministro de sustancias desconocidas para aumentar su productividad.

"Me estaba volviendo loco"

"Me estaba volviendo loco, no dormía. A veces duraba hasta quince días sin dormir", cuenta con la mirada perdida y un repetido temblor en las piernas.

A Venezuela regresó como parte del programa de repatriación que adelanta el Gobierno venezolano, que hasta el momento a traído de vuelta a su país a 8.116 personas, según cifras oficiales.

En su país le diagnosticaron trastorno mental agudo, episodio psicótico, depresión profunda y actualmente se encuentra en tratamiento.

El líquido negro

Su esposa, que también fue entrevistada, relató que su compañero le contó que en la mina le inyectaban una sustancia de color negro que supuestamente era compuesta de vitaminas pero que le impedía conciliar el sueño.

"No es ni la sombra de la persona que se fue", afirmó la mujer. "Me lo mandaron con depresión, estaba ido y sedado al llegar".

Recordó que al regresar a su casa salía corriendo en las noches y decía que "tenía que trabajar, que levantar escombros y estar pendiente de las carretillas".

"Es como si estuviera todavía metido en las minas", agregó la entrevistada.

"Me maltrataron"

Arena refiere que siente "desespero" y "gran decepción" y que prefiere no recordar. "No se lo recomiendo a nadie", afirma.

"No me provoca hablar del tema, porque me maltrataron", agrega el joven venezolano, quien recuerda que lo forzaban para trabajar.

El Gobierno de Venezuela ha manifestado que muchos venezolanos son víctimas de campañas mediáticas de sectores opositores de países vecinos que estimulan su salida del país latinoamericano y los hace presa fácil de xenofobia, trabajo esclavo, redes de trata de personas y discriminación en otros territorios.

Quito, por su parte, ha catalogado a la gestión del presidente Nicolás Maduro como "irresponsable" e "inhumana" por permitir que "millones de personas salgan del país como fruto de una crisis política, económica y social", recoge El Universal.