Visa y trabajo: La promesa de López Obrador a los migrantes centroamericanos

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este miércoles que su Gobierno ofrecerá empleo y visas de trabajo a los migrantes centroamericanos.

En una conferencia de prensa en Tamaulipas, López Obrador fue consultado sobre su posición respecto a la caravana de migrantes proveniente de Honduras, y aclaró que su futuro Gobierno ya ha entregado una propuesta en ese particular al presidente de EE.UU., Donald Trump.

"Nosotros estamos planteando al Gobierno de EE.UU. y al Gobierno de Canadá la implementación de un plan de desarrollo en México y en los países centroamericanos, estamos haciendo una propuesta de cooperación para el desarrollo", apuntó el mandatario electo, citado por El Economista.

Ese plan está enfocado en atender las causas y no las consecuencias de la inmigración, destacó López Obrador, por lo que se ha puesto énfasis en la generación de empleo, la inversión y el mejoramiento de las condiciones de vida, tanto en Centroamérica como en México: "El que abandona su pueblo lo hace por necesidad, no por gusto, y queremos que la migración sea optativa, no obligatoria", acotó.

A partir de diciembre

El mandatario considera que la única manera de "atemperar" el fenómeno migratorio es enfrentarlo "con desarrollo, con trabajo, con bienestar" y con pleno respeto a los derechos humanos, en vez del uso exclusivo de la fuerza. Por esa razón, adelantó que a partir del 1 de diciembre, su Gobierno dará a conocer la oferta de empleo para migrantes centroamericanos, refiere Excélsior.

"Se trata de dar opciones, de dar alternativas, de que quienes salen de sus pueblos tengan oportunidades de trabajo. Nosotros en México, a partir del 1 de diciembre, vamos a ofrecer empleo, trabajo a migrantes centroamericanos, ese es un plan que tenemos, que el que quiera trabajar en nuestro país, va a tener apoyo, va a tener una visa de trabajo, estamos viendo eso", agregó.

Entre las opciones para la generación de puestos de trabajo mencionó la plantación de un millón de hectáreas de árboles frutales maderables en el sudeste del país, la construcción del tren maya, los planes de inversión en el istmo de Tehuantepec y la zona libre de Matamoros a Tijuana. "Son oportunidades para que nadie se vea obligado a abandonar el país", aseveró.