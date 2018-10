UE pospone cumbre sobre el 'Brexit' por escaso avance con el gobierno británico

Ante los escasos avances en las negociaciones con el gobierno británico, la Unión Europea (UE) ha cancelado la reunión extraordinaria que tenía previsto convocar en noviembre para discutir sobre el 'Brexit'.

"Por ahora, los Veintisiete no planean organizar una cumbre extraordinaria sobre el 'brexit' en noviembre", dijeron fuentes europeas, citadas por Antena 3. No obstante, no se descarta que próximamente se llame a un Consejo Europeo extraordinario "si y cuando" el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, informe de que se ha logrado "un progreso decisivo", refiere EFE.

Se estudia alargar el periodo transitorio

Por su parte, el presidente del Parlamento Europeo lamentó que la primera ministra británica no presentara nuevas propuestas para las negociaciones. Antonio Tajani descartó la posibilidad de posponer la fecha de la salida de la unión, aunque sí se estudia alargar el periodo transitorio.

Entre los principales escollos, se nombran la cuestión de la frontera irlandesa, los derechos de los ciudadanos europeos que viven en el Reino Unido y el cumplimiento de los compromisos financieros existentes.