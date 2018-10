VIDEO: Banksy muestra cómo armó el mecanismo que destruyó su propia obra

"Algunas personas piensan que realmente no fue cortada. Lo fue. Algunas personas piensan que la casa de subastas estaba involucrada; no lo estaba", escribió el artista británico anónimo Banksy en su Instagram sobre la sonada autodestrucción de su obra 'Girl with a Balloon' ('Chica con un globo') tras ser subastada.

Inmediatamente después del cierre de la puja, realizada por la casa Sotheby's el pasado 6 de octubre, el público presente fue testigo de un inusual 'espectáculo'. De repente, una alarma sonó desde la pieza y el lienzo comenzó a deslizarse lentamente hacia abajo, en dirección a una trituradora montada en el marco de la pintura, cortándolo parcialmente en pequeñas tiras.

El espectacular truco dejó a muchas personas del mundo del arte preguntándose si una acción tan creativa podría aumentar el valor de la obra maestra (vendida en 1,2 millones de dólares) y si en realidad la prestigiosa casa de subastas estaba detrás de todo para generar aún más interés en Banksy.

El artista callejero ha dejado en claro en repetidas ocasiones que sigue oponiéndose firmemente a la comercialización de su obra. Para probar que lo sucedido en Sotheby's no fue una escenificación, Banksy publicó un video, titulado 'La versión del director', en el que ofrece detalles sobre el mecanismo de trituración dentro del marco que había construido en 2006, año en el que creó 'Girl with a Balloon'.

En el minuto 2 del video se ve a un hombre vestido con una sudadera oscura presionando el botón del control remoto para comenzar la destrucción del lienzo y se observa que la obra fue destruida solo parcialmente porque los subastadores se apresuraron a quitar el cuadro de la pared y salir de la habitación.

En la grabación se explica que el mecanismo habría funcionado mal durante el truco creativo, ya que el artista planeaba la destrucción completa de la obra.

"En los ensayos funcionó cada vez", dice el video antes de terminar con un 'clip' que muestra una copia de la 'Chica con globo' que se corta completamente en pedazos durante una prueba, presumiblemente realizada en 2006.