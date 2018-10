Portavoz en Parlamento regional de Madrid: "Hay niños con derechos y niñas con derechas"

La portavoz de Educación del partido Podemos en la Asamblea de Madrid (Parlamento regional), Beatriz Galiana, protagonizó ayer un comentado episodio durante una intervención parlamentaria, en la que manifestó desde su escaño que "hay niños con derechos y niñas con derechas".

La frase, que provocó chascarrillos entre los diputados de otras formaciones, fue compartida en Twitter por Ana Isabel Pérez, portavoz adjunta del Partido Popular en la Asamblea:

De los autores de “Felipe IV” viene la nueva entrega de las “niñas con más derechas que otras” ¡Insólito! 😱



😰Y luego nos sorprendemos porque Pablo Iglesias negocie los presupuestos del estado con Junqueras en la cárcel. pic.twitter.com/o79ZMhW0nk — Ana Isabel Pérez (@Anai_pb) 17 de octubre de 2018

Galiana se lo tomó con humor y le contestó por el mismo medio, reconociendo el error y justificándolo con un contraataque: "me he equivocado en una letra. Más bien se me han atragantado las barbaridades de tu portavoz de economía".

Jajajaja, pues sí , me he equivocado en una letra. Más bien se me han atragantado las barbaridades de tu portavoz de economía diciendo que da lo mismo que la ratio sea alta en algunas aulas madrileñas, entre otras joyitas... — Beatriz Galiana (@BeatrizGaliana) 17 de octubre de 2018

Aunque en esta ocasión se trató claramente de una equivocación, Galiana se ha unido así al club de políticas españolas autoras de singulares expresiones que fueron muy comentadas posteriormente.

Una de las más recordadas es la exministra socialista del Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, Bibiana Aído, que en 2008 formuló por primera vez el femenino de un sustantivo que hasta entonces no lo tenía: "los miembros y miembras" fue su contribución, que dio lugar a diversos chistes durante meses y aún hoy en día se sigue mencionando ocasionalmente.

Irene Montero justifica a los "portavoces y portavozas"



Pura matraca feminazi para justificar su sueldo. Se lo pueden ahorrar. pic.twitter.com/isnCpKTchr — Sheldon (@numer344) 8 de febrero de 2018

Más reciente en el tiempo se encuentra el ejemplo de Irene Montero, portavoz en el Congreso de los Diputados de la coalición Unidos Podemos (UP), que a principios de este año instauró una voz femenina inédita: "portavozas".

Tanto en este caso como el de Aído, no se trató de errores, sino de una forma voluntaria de dar visibilidad al trabajo de las mujeres, que asumen cada vez más roles que hace años solo eran ejercidos por los hombres, según explicó posteriormente la número dos de UP.