¿Facebook podría predecir la depresión? Científicos creen que sí

Si bien las redes sociales han sido cuestionadas por sus efectos psicológicos negativos y la violación de la privacidad de los usuarios, un grupo de científicos ha publicado un estudio sobre la posibilidad de predecir cuadros depresivos a través de Facebook.

La revista de divulgación científica Proceedings of the National Academy of Sciences publicó los resultados de un estudio reciente realizado por las universidades de Pensilvania y de Stony Brook, en EE.UU., donde los expertos demuestran que el contenido compartido con consentimiento de los usuarios en Facebook puede predecir una futura depresión.

Los encargados de esta investigación son Andrew Schwartz y un equipo compuesto por ocho personas que realizó este sondeo y sistematización de datos de varios años de publicaciones.

Los investigadores analizaron datos de personas que compartieron publicaciones en la popular red social y sus diagnósticos clínicos electrónicos. Posteriormente, a través de técnicas de aprendizaje automático, establecieron si se trataba de un cuadro depresivo o no.

Palabras de tristeza

El pronóstico del lenguaje de la depresión incluye referencias a síntomas típicos, incluyendo tristeza, soledad, hostilidad, melancolía y un aumento de autoreferencias.

Imagen ilustrativa / Pixabay / Free-Photos

Los palabras claves para inferir que el usuario padece esta enfermedad que afecta a 300 millones de personas en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), son: "lágrimas", "llanto", "dolor", "sentimientos", "soledad", "rabia", "extrañar", además existe un uso reiterado de los pronombres personales "yo"y "mí".

Metodología de trabajo

En la publicación explican que accedieron a los estados de Facebook de 683 pacientes de un departamento de emergencia. De esas cifra, 114 tenían un diagnóstico de depresión en sus registros médicos.

Revisaron 524.292 actualizaciones de Facebook y obtuvieron como variables las 5.381 palabras y frases, que fueron utilizadas por al menos el 20 % de la muestra de los 683 pacientes.

Con los predictores de lenguaje, detectaron procesos emocionales como la tristeza, la soledad, la hostilidad, la preocupación por el 'yo' y la melancolía.

¿Cómo se recogieron los datos?

De un total de 11.224 pacientes atendidos en urgencias en 26 meses, 2.903 consintieron compartir sus datos de redes sociales. De esa cifra, 1.175 accedieron a sus cuentas de Facebook y la aplicación predictiva desarrollada por los investigadores analizó la data desde julio de 2008 hasta septiembre de 2015. En total fueron 949.530 estados de la red social, que sirvieron de base para el trabajo científico.

Los expertos concluyeron que evaluación de la depresión a través de las redes sociales de las personas que dan su consentimiento puede ser un complemento de los procedimientos existentes para la detección y monitoreo de la afección.