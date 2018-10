VIDEO: Controlaban equipajes con un escáner de rayos X y se les apareció un niño

El canal chino CGTN ha publicado un video de un control de seguridad en una estación ferroviaria en el sur de China que tuvo lugar el 9 de octubre y sin duda quedará en la memoria de los empleados que revisaban el equipaje de los pasajeros aquel día.

En medio de las maletas, el escáner de rayos X de la estación de la localidad de Xiaolan (provincia de Guangdong) mostró el contorno de un niño, para el espanto de los miembros de seguridad. El menor se metió en la cinta mientras su padre no lo veía. Al darse cuenta de que su hijo ya no estaba al lado, el hombre se puso a buscarlo, pero no tardó mucho: el travieso apareció en la cinta transportadora junto con otro equipaje.

Child sneaks into X-ray machine at security check in south China pic.twitter.com/qeOovAO4Wn — CGTN (@CGTNOfficial) 17 de octubre de 2018