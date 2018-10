El cambio climático sí que 'mata una mosca': Alarma científica por la reducción masiva de insectos

Los artrópodos, invertebrados con exoesqueleto y apéndices como los insectos, las arañas y los crustáceos, están disminuyendo en todo el mundo a un ritmo alarmante y podrían desaparecer de la Tierra por culpa del calentamiento global, según indica un estudio publicado este lunes en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS, por sus siglas en inglés).

Un grupo de científicos encabezado por Bradford C. Lister, biólogo del Instituto Politécnico Rensselaer de Nueva York, y Andrés García, biólogo en la Universidad Nacional Autónoma de México, sostiene que el impacto del cambio climático en los ecosistemas tropicales puede ser mucho mayor de lo que se creía hasta ahora. Los investigadores compararon los datos actuales de biomasa de los invertebrados del bosque nacional de El Yunque, en Puerto Rico, con los datos tomados durante la década de 1970 y descubrieron que la biomasa de esta zona ha disminuido entre un 10 y un 60% en menos de medio siglo.

Según el nuevo estudio, esto ha provocado que el número de lagartos, ranas y aves —que se alimentan de ellos— haya disminuido considerablemente en esta zona. Los científicos aseguran que detrás del colapso de la red alimenticia de este bosque está el calentamiento global, pues es los últimos 30 años las temperaturas han aumentado 2,2 ºC. Lister señaló que entre los insectos más afectados figuran las polillas, mariposas y saltamontes, así como otros invertebrados como las arañas.

Amenaza para la biodiversidad

"Este estudio [publicado] en PNAS es una verdadera llamada de atención sobre un fenómeno que podría ser mucho mayor y afectar a muchos más ecosistemas", dijo David Wagner, experto en conservación de invertebrados de la Universidad de Connecticut (EE.UU.). Asimismo, admitió que se trata de uno de los artículos más "perturbadores" que ha leído.

Los expertos advierten que si no se toman cartas en el asunto, el cambio climático puede tener un impacto todavía más profundo en el funcionamiento y la biodiversidad de los bosques tropicales como el de Luquillo, lo que tendría consecuencias catastróficas para el mundo de la biología.

En 2014 un equipo internacional de biólogos estimó que el número invertebrados como los escarabajos y las abejas se ha reducido en un 45% en los últimos 35 años. En la misma línea, otro estudio realizado el año pasado mostró que en las últimas décadas ha habido una disminución del 76% de los insectos voladores de Alemania.