"Ha habido engaños y mentiras": Trump duda de la versión de Riad sobre del caso Khashoggi

En una entrevista con The Washington Post publicada este sábado, el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha criticado la versión saudí sobre la muerte del periodista Jamil Khashoggi, aseverando que "obviamente ha habido engaños y mentiras" por parte de Riad.

Asimismo, el mandatario estadounidense defendió a la monarquía saudí, que catalogó de "increíble aliado", y mantuvo abierta la posibilidad de que el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, no fuera quien diera la orden a los agentes saudíes para acabar con la vida de su compatriota. "Nadie me ha dicho que él sea el responsable. Nadie me ha dicho que no lo sea. No hemos llegado a ese punto… Me encantaría que no lo fuera", dijo Trump, que este viernes dijo que la explicación de Riad es creíble.

La revelación de este viernes del fiscal general de Arabia Saudita, que afirmó que Khashoggi murió como consecuencia de una "pelea" desatada con otras personas dentro del consulado de su país en Estambul (Turquía), provocó una serie de críticas a nivel internacional, planteándose la hipótesis de que un equipo de agentes saudíes hubiera podido volar a la capital turca para terminar con la vida del periodista con o sin el consentimiento de Bin Salmán.

Trump confía en la inocencia del príncipe heredero saudí

Durante la entrevista, Trump dijo que su yerno, Jared Kushner y Bin Salmán, ambos de 30 años, "son relativamente jóvenes para la cantidad de poder que ejercen" y dijo que cree que se entienden.

Según reza el diario, la Administración Trump hizo de su relación con el príncipe heredero saudí una pieza clave de su política en Oriente Medio, confiando en él para ayudar a lograr un acuerdo de paz entre Palestina e Israel y unir al mundo árabe contra Irán. Asimismo, The Washington Post cree que la forma de Riad de manejar el caso ha empañado la imagen de Bin Salmán, cuestionando EE.UU. el valor de su asociación de alto perfil con el príncipe heredero saudí.

En la entrevista Trump también reiteró que EE.UU. no debe permitir que el incidente interrumpa la venta de armas del país norteamericano a Arabia Saudita por valor de 110.000 millones de dólares, porque —asegura— eso perjudicaría más a Washington que a Riad.

Asimismo, el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, anunció este viernes que el país compartirá los resultados de su investigación sobre este caso y que lo hará de forma transparente.

Este sábado la canciller alemana Angela Merkel y su ministro de Exteriores, Heiko Mass, condenaron la muerte del periodista saudí. Por su parte, el ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, exigió una "investigación exhaustiva".

Asimismo, un funcionario saudí que se expresó bajo condición de anonimato reveló este domingo a la agencia Reuters que Khashoggi habría muerto asfixiado a manos de un grupo de 15 ciudadanos saudíes enviados al consulado Estambul que se enfrentaron a él después de que el periodista levantara la voz al sentirse amenazado.

Este mismo día el ministro de Exteriores de Arabia Saudita, Adel al Jubeir, explicó en una entrevista a Fox News que Riad no sabe cómo murió el periodista Jamil Khashoggi ni dónde está su cuerpo, ya que la investigación todavía aún se encuentra en las primeras etapas, y catalogó el incidente de "tremendo error".