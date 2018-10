"Fea, bastarda": Un hombre insulta a una mujer negra por sentarse a su lado en un vuelo de Ryanair

Un pasajero de la aerolínea Ryanair fue grabado abusando verbalmente de una mujer negra que tuvo la desgracia de estar sentada cerca de él. En el video, el hombre lanza una torrente de insultos racistas ante los ojos de los otros pasajeros escandalizados.

David Lawrence, uno de los pasajeros, filmó el incidente, que ocurrió el viernes en el vuelo FR9015 de Ryanair desde Barcelona a Londres, y compartió la grabación en su página de Facebook. El video ha sido visto casi 4 millones de veces y lo han compartido cerca de 50.000 usuarios de redes sociales.

El mismo muestra a la tripulación de cabina tratando de calmar al pasajero furioso mientras continúa insultando a la mujer, llamándola "fea, negra bastarda".

"Te digo una cosa, espero que alguien se siente allí porque no quiero sentarme junto a tu maldita cara fea", grita el hombre. Cuando la mujer trata de responder en voz baja, le vuelve a gritar: "No me hables en una lengua extranjera feroz, estúpida vaca fea".

Además, el intolerante sujeto amenazó a la mujer, diciéndole "si no vas a otro asiento, te pondré yo en otro asiento", antes de que ella pidiera que los asistentes del vuelo le permitieran sentarse junto a su hija.

Un pasajero sentado detrás de la víctima intentó intervenir y le dijo al hombre que se callara, ya que la tripulación de cabina parecía no saber cómo lidiar con la situación.

Lawrence, el pasajero que filmó el video, y otros internautas enojados, incluidos varios parlamentarios británicos, ahora están criticando a Ryanair por no haber protegido a la pasajera de una manera apropiada. También critican a la empresa por haber cambiado a la víctima en vez de expulsar a ese individuo racista del vuelo.

Un portavoz de Ryanair afirmó a RT que el incidente fue denunciado a la Policía del condado Essex, pero no comentó sobre la política de la aerolínea para proteger a los pasajeros del racismo o el abuso verbal. En una declaración, la Policía de Essex señaló que recién habían sido "informados" del incidente el domingo por la mañana y confirmó que lo están investigando.