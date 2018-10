Kremlin explica las palabras de Putin sobre un golpe nuclear: "Nunca atacaremos primeros"

La semana pasada, el presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que "en el concepto de la doctrina nuclear de Rusia no existe el ataque preventivo", por lo que Moscú podría usar armas nucleares solo cuando quede claro que "un agresor potencial esté atacando a Rusia".

"Y nosotros, como víctima de la agresión, iremos al paraíso como mártires, y ellos [los atacantes] simplemente morirán", subrayó Putin en el marco del foro internacional de debate Valdái, precisando que "ni siquiera tendrán tiempo para arrepentirse".

Nunca atacaremos a nadie primeros, eso es lo que dijo el presidente. Todo lo demás es una alegoría Dmitri Peskov, portavoz presidencial

"No se trataba del paraíso ni sobre quién irá adónde. Se trataba de algo más importante, y muchos lo pasaron por alto, que a nivel doctrinal Rusia no se reserva el derecho a un ataque preventivo. En nuestra doctrina no está fijado el derecho al primer ataque. No consideramos que tengamos derecho a dar el primer golpe", dijo el secretario de prensa de la presidencia, Dmitri Peskov, en respuesta a una pregunta sobre las declaraciones de Putin.

Peskov aclaró que Rusia podría tomar una decisión sobre un ataque nuclear solo si es atacada con armas nucleares o si la existencia del propio Estado se ve amenazada con un ataque convencional.

"Es decir, nunca atacaremos a nadie primeros, eso es lo que dijo el presidente. Pero si nos atacan, entonces todos irán al infierno o al paraíso, etcétera. Eso fue lo principal. Es muy importante entenderlo. Todo lo demás es una alegoría", agregó el portavoz, citado por RIA Novosti.