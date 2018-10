Nueva hipótesis saudita sobre Khashoggi: "Trataron de impedir que gritara, pero murió"

Los agentes de inteligencia saudita estrangularon al periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudita en Estambul (Turquía) y luego mintieron al asegurar que le habían dejado marchar el pasado 2 de octubre, según ha asegurado un alto cargo de Arabia Saudita al que cita la agencia Reuters.

Ese representante anónimo de Riad ha detallado que los 15 agentes involucrados amenazaron con drogar y secuestrar al comunicador antes de acabar con su vida cuando se resistió y murió ahogado mediante una presa de cuello.

Según esta versión, el objetivo del equipo implicado no era matar a ese columnista crítico con Arabia Saudita que escribía en el periódico estadounidense The Washington Post, sino que querían llevar a cabo una iniciativa de Riad para persuadir pacíficamente a disidentes con vistas a que regresaran a territorio saudita y no trabajaran para los enemigos del Estado.

En función de ese plan, los agentes podían retener a Khashoggi en una vivienda segura fuera de Estambul durante un tiempo para liberarlo si rechazaba volver a su país de origen, pero la situación se descontroló cuando los agentes obviaron sus instrucciones, emplearon métodos violentos y Khashoggi empezó a gritar.

Para evitar que se escucharan sus alaridos, le habrían dominado y tapado la boca: "Trataron de impedir que gritara, pero murió", declaró ese funcionario. Para ocultar los hechos, enrollaron su cuerpo en una alfombra, lo sacaron en un vehículo diplomático y se lo entregaron a un "cooperador local" para que se deshiciera del cadáver.

Después, uno de los participantes, Mustafá Madani, se puso la ropa y las gafas de sol de Khashoggi para fingir que salía por la puerta trasera del consulado y, posteriormente, se deshizo de esas prendas en el barrio de Sultanahmet.



Posteriormente, el equipo redactó un informe falso en el que indicó que habían permitido a Khashoggi irse cuando les amenazó con avisar a las autoridades turcas sobre su presencia.

Esta fuente ha indicado que los 15 agentes sauditas han sido detenidos, así como otros tres sospechosos locales. En cualquier caso, todavía se desconoce dónde están los restos de Khashoggi.

Jamal Khashoggi desapareció el pasado 2 de octubre tras entrar en al Consulado de Arabia Saudita en Estambul. Los medios turcos reportaron que había sido torturado y asesinado dentro de esa misión diplomática. Primero, Riad desmintió la muerte del periodista, pero el pasado 19 de octubre reconoció que había fallecido en una pelea.