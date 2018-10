Isco Alarcón sobre CR7: "No podemos llorar por alguien que no ha querido estar aquí"

Isco Alarcón, centrocampista del Real Madrid, se ha expresado acerca del vacío que ha dejado en la delantera de su equipo Cristiano Ronaldo y la crisis de juego y resultados que vive esa entidad española.

En la rueda de prensa previa al encuentro que enfrentará a ese equipo de fútbol español con el checo Viktoria Plzen en la Liga de Campeones, el español ha comentado la marcha de CR7 a la Juventus de Turín.

"Se lleva hablando de eso toda la temporada", ha explicado Isco, quien se acuerda de los jugadores de la actual plantilla merengue cuando no están, pero asegura que "no podemos estar llorando por alguien que no ha querido estar aquí".

💣 Isco Alarcón, claro como el agua pic.twitter.com/AZnyvUkFp6 — MARCA (@marca) 22 de octubre de 2018

Este mediocampista de 26 años también ha asegurado que "confiamos" en el director técnico del Real Madrid, Julen Lopetegui, cuestionado por el mal momento que vive ese cuadro: cinco partidos sin ganar, incluidas tres derrotas.

Respecto a la mala racha y la inquietud de los aficionados, Alarcón recordó que "nunca se nos puede dar por muertos".

"Es verdad que no es fácil asimilar esta cantidad de malos resultados, pero al final llevo seis temporadas aquí y he vivido momentos malos, pero siempre hemos sabido resurgir", ha recordado Isco.

El Real Madrid recibirá al Viktoria Plzen en la tercera fecha del Grupo G de la Liga de Campeones el próximo 23 de octubre en el estadio Santiago Bernabéu.

"No tengo que hablar de otros clubes, pero todos saben mi historia con el Real Madrid. No es el momento adecuado sabiendo el partido que tenemos mañana. A mí no me corresponde hablar de las crisis de los demás". Con estas palabras contestó Ronaldo horas más tarde en sala de prensa al ser preguntado sobre las declaraciones de Isco.