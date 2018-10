Descubren un nuevo tratamiento contra el cáncer de mama

El tratamiento con una de las nuevas generaciones de medicamentos diseñados para que el propio sistema inmunológico luche contra los tumores puede ayudar a prolongar la vida de algunas mujeres que padecen el tipo más agresivo de cáncer de mama, según una investigación de los médicos de Roche Holding AG, que presentaron sus conclusiones durante la mayor conferencia europea sobre el cáncer, informó la agencia Bloomberg.

Los resultados del estudio indicaron que las integrantes de un grupo de pacientes cuyos tumores de mama dieron positivo de una proteína llamada PD-L1 vivieron de media 25 meses tras someterse a una terapia inmunológica llamada Tecentriq, diez meses más que aquellas que solo se sometieron a quimioterapia.

El medicamento Tecentriq utilizado en el estudio bloqueó la proteína PD-L1, que obstaculizaba el ataque del sistema inmunitario contra los cánceres, y ayudó a las mujeres cuyos tumores tenían niveles altos de la proteína. El experimento apoya la idea de que existen medios para que los médicos identifiquen más cánceres que responden a la terapia inmunológica.

Los médicos afirman que esta terapia funciona, pero no para todos los pacientes. El problema radica en que existen tipos de cáncer que el sistema inmunológico no reconoce, por lo que no es capaz de hacerles frente.

Los oncólogos están haciendo pruebas sobre cualquier tipo de tumor imaginable con la esperanza de que exista algún subgrupo de pacientes que se beneficie de ellas. En muchos casos el sistema inmunológico puede necesitar ayuda. La cuestión ahora es cómo ayudar al sistema de defensa del cuerpo a actuar contra ciertos tumores.