Ministro de Defensa de Israel sobre Gaza: " No hay más opción que la guerra"

El ministro de Defensa israelí, Avigdor Liberman, aseguró este lunes que no les queda otro recurso que la violencia en relación a la situación en Gaza. "Las guerras se desatan solo cuando no hay otra opción y ahora no hay otra opción. Yo no creo en un tratado con Hamás, no ha funcionado, no funciona y no funcionará en futuro", afirmaba al comité de Asuntos Exteriores y de defensa del Parlamento israelí Liberman en declaraciones recogidas por The Jerusalem Post.

Además el jefe de la Defensa israelí insiste en que toda la tensión y violencia en Gaza es responsabilidad de Hamás. Referiéndose a las recientes protestas en la Franja, Liberman dijo que "15.000 personas no pueden venir a la frontera por su propia voluntad, Hamás organiza los autobuses y paga a los participantes".

En este sentido, el presidente de comité de Asuntos Exteriores y de Defensa del Parlamento de Israel, Avi Dichter, respaldó a Liberman y responsabilizó al presidente de la Autoridad Palestina Mahmud Abás de haber restringido los suministros alimentarios y los presupuestos destinados a la población de la Franja de Gaza.

La reacción del ministro de Defensa se produce en medio de la escalada en Gaza. El pasado 16 de octubre, Israel bombardeó "blancos terroristas" en el territorio palestino como respuesta al lanzamiento de misiles. Las Fuerzas de Defensa de Israel acusaron a Hamás de esta acción, al asegurar que solo el grupo islamista palestino posee el tipo de proyectiles usados.

Por su parte, Hamás y otras fuerzas aliadas negaron su responsabilidad en el lanzamiento de misiles y calificaron lo sucedido como un intento de socavar el proceso pacífico mediado por Egipto, informa Middle East Monitor.