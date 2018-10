"Yo nací para la violencia": juzgan en España al 'descuartizador de Pioz'

Este miércoles se celebrará en España el juicio contra el 'descuartizador de Pioz', un joven brasileño llamado Francois Patrick Nogueira Gouveia, de 19 años, que confesó haber matado y descuartizado en España a sus tíos y a sus primos, de uno y cuatro años, el día 17 de agosto de 2016.

La Fiscalía y las diferentes acusaciones particulares personadas en el tribunal pedirán la prisión permanente revisable para Nogueira, más una indemnización económica de entre 200.000 y 300.000 euros.

“Soy así desde pequeño, nací para la violencia”: los escalofriantes mensajes del “Descuartizador de Pioz” https://t.co/i4QlL4y1BFpic.twitter.com/EnWErU2YQw — ahoradigital (@ahoradigital1) 22 de octubre de 2018

Los cuerpos de la familia fueron encontrados por agentes de la Guardia Civil el 18 de septiembre de 2016. Estaban envueltos en seis bolsas de plástico en la casa en la que residían, y el mal olor había alertado a los vecinos.

Dos días después del hallazgo, Nogueira decidió huir a Brasil. Sin embargo, el joven regresó a España un mes más tarde para entregarse a las autoridades. Según sus propias declaraciones, lo hizo para evitar represalias en su país contra su familia o contra él mismo, ya que en las cárceles brasileñas no estaba garantizada su seguridad.

"Hago lo que mi cuerpo me pide"

En vísperas de ese viaje, el autor confeso del crimen mantuvo con su novia Ester un intercambio de mensajes por WhatsApp, que la fiscalía presentará como prueba para refutar el argumentario de la defensa, que sostiene que Nogueira asesinó a sus parientes en un trance de enajenación mental.

El diario El Español reprodujo en exclusiva parte de esos mensajes en enero de 2018. En uno de ellos, el asesino describe el crimen como "otra aventura de mi vida" y asegura que lo cometió siguiendo sus instintos. "Yo hago lo que mi cuerpo me pide. Perdona si soy extremadamente impulsivo. Perdona si solo soy un mono", escribe a su novia.

Sobre la posibilidad de ser agredido en la cárcel una vez que reciba su condena, el joven aseguraba en otro mensaje que "si algún hijo de puta me dice que quiere matarme por la noche, yo le mataré antes. No acepto que hagan esas cosas conmigo". Su novia se mostraba, por aquel entonces, optimista con respecto a la condena: "Creo que no vas a pasar 25 años", le escribió, pidiéndole en cualquier caso que hiciera lo posible por salir cuanto antes.

"Ester, este es un camino sin retorno. Mi tumba está cavada desde niño. Soy así desde pequeño. Ya no me importa nada de eso. Yo nací para la violencia", le escribió Nogueira en otro mensaje.

El juicio constará de cuatro sesiones. Tres de ellas se celebrarán esta semana y la última el lunes siguiente. Además de la confesión, las pruebas contra el acusado son incontestables: huellas y muestras de ADN en los cuerpos y en las bolsas de basura en las que metió los cadáveres. El informe psicológico forense determina que ni siquiera está arrepentido.