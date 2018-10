Trump muestra en qué "está al 100 % de acuerdo" con Barack Obama

El mandatario estadounidense afirmó este miércoles en un tuit que "está al 100 % de acuerdo" con el expresidente estadounidense Barack Obama, al relanzar un video del año 2006 en el cual el entonces senador Obama sostuvo que no se podía "permitir que las personas ingresaran a EE.UU. como no detectadas, indocumentadas, no controladas y eludiendo la línea de personas que esperan paciente, diligente y legalmente para convertirse en inmigrantes en este país".

I agree with President Obama 100%! pic.twitter.com/PI3aW1Zh5Q — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 23, 2018