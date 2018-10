VIDEO: Futbolista colombiano se tatúa conmovedora carta de su hijo tras morir su esposa

El portero del club Atlético Bucaramanga, Luis Delgado, conmovió a las redes esta semana al mostrar su pierna, en la que se tatuó un mensaje escrito por su hijo Mathías.

El jugador colombiano, quien en junio de este año perdió a su esposa –Tatiana García, víctima de un cáncer de mama–, estuvo fuera de las canchas por una lesión y una sanción por dopaje, refiere La FM.

En medio de esas dificultades, su hijo le escribió un mensaje para darle ánimos y él decidió hacerlo indeleble en su piel, con un tatuaje que dice así: "Papá, yo sé que para ti es duro que estés sin mi mamá, pero yo siempre estaré contigo. Te amo, papá, tú haces muchas cosas por mí y yo por ti".

Junto a la nota, el portero se tatuó tres dibujos que representan a su esposa, a su hijo y a sí mismo. Delgado contó que recibió la carta después de un pesado día en el que apenas pudo revisar los pendientes escolares de su niño, pasadas las 10:00 de la noche.

"Nos encontramos con varios pendientes de él, a tal punto que me tocó decirle que se acostara porque tenía que madrugar; yo me acosté a las 12:40 de la noche y cuando llego a la cama me tiene una carta", contó el deportista, quien aseguró que después de leer el contenido de la misiva "la recarga de felicidad y ternura fue automática".