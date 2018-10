India: Arrestan al propietario del primer cajero automático de bitcoines del país

La Policía india detuvo este martes a Harish BV, el cofundador de Unocoin Technologies y propietario de un cajero automático de bitcoines en la ciudad de Bangalore, informa The Times of India. Se trata del primer cajero automático en el país, donde las criptomonedas no son una divisa de curso legal.

La Policía confiscó el cajero automático y equipos informáticos. La máquina estuvo funcionando durante al menos seis meses, según su propietario. El tribunal dictaminó siete días de custodia policial para Harish BV.