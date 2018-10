VIDEO: Expertos capturan en el Oriente Lejano ruso a un tigre de Amur por su extraño comportamiento

Un tigre siberiano que atrajo la atención de los expertos por su inusual comportamiento ha sido capturado en el Lejano Oriente ruso el 21 de octubre tras pasar varios días en un banco del río Bikin cercano a la aldea de Yasenevy, informa el centro Tigre de Amur, encargado de la conservación de este animal, que figura en la Lista Roja de Especies Amenazadas.

El felino no mostraba agresividad ni temía a los humanos y se quedaba en el mismo lugar sin internarse en el bosque, informa el sitio web del organismo.

Unos turistas grabaron en video al tigre desde un bote y alertaron sobre su conducta a los especialistas, que se dieron cuenta inmediatamente de que algo extraño le ocurría al animal.

El animal fue capturado por trabajadores del organismo y trasladado a un centro de rehabilitación de la región de Jabárovsk para ser examinado.

"Por alguna razón, el tigre no tiene miedo a los humanos. Podría estar enfermo, pero todavía no notamos signos externos que manifiesten la enfermedad, porque el período latente no ha expirado aún", explicó Serguéi Aramiliov, director general del centro del Tigre de Amur.

Últimamente se han registrado en la zona varios casos de comportamientos poco habituales en estos felinos y se cree que la causa de ello pueda ser algún tipo de enfermedad.