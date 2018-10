La cara oculta de Los Ángeles y de California, el estado con mayor índice de pobreza de EE.UU.

El estado de California es considerado la quinta economía del mundo, pero también tiene el mayor índice de pobreza de Estados Unidos: un 19 %. Y Los Ángeles es un símbolo de esta cara oculta.

Se calcula que hay cerca de 60.000 indigentes en la ciudad, de los cuales tres de cada cuatro no tienen dónde pasar la noche. El gobierno municipal ha implementado el Parqueo Seguro, un proyecto para personas que se ven forzados a dormir en sus coches.

"Aquí en Los Ángeles si aparcas y duermes en las calles, cualquier cosa puede pasar", dice James, un veterano de guerra que lleva tres meses viviendo en su automóvil.

Cada vez hay más gente en esta situación de vulnerabilidad, expuestos a todo tipo de peligros. Es por ello que organizaciones sin ánimo de lucro, en coordinación con la Alcaldía de Los Ángeles, han puesto en marcha el programa de Parqueo Seguro. En estos aparcamientos hay seguridad por la noche para que los indigentes que duermen en sus vehículos no sean asaltados. También disponen de algunos servicios básicos, como aseos portátiles y agua potable.

Indigentes conversan junto a sus carpas en una calle en el centro de Los Ángeles, el 25 de junio de 2018. / Frederic J. Brown / AFP

"No tenemos hogar y aquí es como el hogar. Podemos vivir en el carro, yo vivo en un 'motor-home' y estamos a gusto, nadie nos molesta. En la calle es muy peligroso. Se está poniendo más feo. Roban, asaltan y amenazan y aquí tenemos un guardia de seguridad y no nos puede pasar nada", cuenta Carlos, otro veterano al que la suerte le ha dado la espalda.

El programa funciona así: la ciudad cede el espacio y subvenciona los servicios mínimos. Los voluntarios se encargan de la comida y la organización.

Transeúntes caminan al lado de tiendas de campaña de personas sin hogar en Los Ángeles, el 12 de mayo de 2018. / Lucy Nicholson / Reuters

"Coordinаmos la seguridad y proveemos comida; nos aseguramos que todo el mundo tenga comida y bebida. Con todo lo que está pasando a nuestro alrededor, tratamos de que cuando la gente venga aquí puedan tener la tranquilidad de una buena noche y que sepan que estamos aquí para ellos", explica el voluntario John Boules, un jubilado que migró desde Egipto y supervisa uno de los parqueos.

Círculo de pobreza

Los expertos aseguran que en Los Ángeles se esta creando un círculo de pobreza que será difícil de romper.

"En Los Ángeles hay una crisis fenomenal de la vivienda, no hemos visto una igual desde finales de los años 70. Esta crisis se puede ver sencillamente yendo a la plaza Olvera, donde se fundó la ciudad, y ver la línea de tiendas de campaña. No son gente que ha estado por años y años sin casa por razones de dificultades mentales o de drogadicción. Muchos son gente que tenía una vivienda hace un mes, pero no pudieron pagarla porque las rentas han subido tanto y acaban en la calle", dice Elena Popp, directora de Red de defensa contra los desahucios.

Una mujer sin hogar posa junto a su carpa cerca de un acampamento para caravanas en Los Ángeles, 26 de octubre de 2015. / Dania Maxwell / Reuters

Sin duda, la ciudad más poblada de California tiene un grave problema e iniciativas como las del Parqueo Seguro son solo un parche en esta compleja crisis. Sin embargo, para aquellos que están al borde de la pobreza extrema, tener unas horas de tranquilidad y seguridad se ha convertido en un auténtico lujo.