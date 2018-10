Condenan en Francia a un hombre que alimentaba a sus hijos solo con Coca-Cola

Este miércoles, un hombre que alimentaba a sus hijos casi exclusivamente con Coca-Cola ha sido condenado a tres meses de prisión en la ciudad francesa de Limoges, informa AFP.

El condenado, padre de dos niños de tres y cuatro años, es alcohólico, no sabe "leer, escribir ni contar, no es consciente de la gravedad de la situación y gasta en alcohol el dinero de las ayudas sociales", dijo Carole Papon, representante de la asociación France Victimes 87.

Papon añade que ya a los pocos días de haber cobrado la ayuda social la familia se quedaba sin alimentos y "solo tenían Coca-Cola para beber".

Según afirmó Bruno Robinet, el fiscal adjunto del caso, el apartamento donde vivían los niños no contaba con elementos básicos. "No había nevera, los niños dormían en un colchón sin sábanas y no tenían juguetes... Su padre los alimentaba con pasteles y Coca Cola", agregó.

Debido a la falta de cuidados, los menores mostraban problemas de desarrollo tanto mental como físico. Al mayor tuvieron que extraerle siete dientes que se habían podrido a causa del azúcar, mientras que el menor todavía no ha aprendido a hablar.

Actualmente los niños se encuentran en familias de acogida y están recibiendo una alimentación adecuada y saludable. Pronto serán sometidos a una evaluación psicológica y médica para determinar el daño que les causó el estilo de vida al que los sometió su padre, recogen medios locales.