Scarlett Johansson no quiso que Bin Salmán financiara una película sobre una periodista de guerra

La actriz Scarlett Johansson rechazó la participación del príncipe heredero saudita, Mohammed bin Salmán, en la financiación de la película biográfica sobre Lynsey Addario, una fotoperiodista estadounidense que cubre acontecimientos en numerosas zonas de guerra, particularmente en Libia y Palestina.

La compañía Warner Bros es la productora de la cinta, que está basada en las memorias de Addario. Está previsto que la obra sea dirigida por el reconocido Ridley Scott y protagonizada por Johansson.

Este tipo está perpetuando la guerra en Yemen, tiene a mujeres en prisión

Mohammed bin Salmán estaba interesado en ser uno de los financiadores iniciales del proyecto, informa el portal The Intercept. Pero la propia Addario reveló en una entrevista emitida por Facebook Live con el periodista de The New York Times Nicholas Kristof cómo el príncipe heredero fue expulsado del proyecto.

"Scarlett Johansson dijo que no. Dijo que este tipo está perpetuando la guerra en Yemen, y tiene a mujeres en prisión", relató Addario a Kristof.

Actualmente, la ONU estima que 14 millones de personas, o más de la mitad de la población de Yemen, se encuentran en "condiciones previas a la hambruna" y dependen de la ayuda alimentaria para sobrevivir. Desde 2015 la población yemení vive bajo incesantes bombardeos de la coalición internacional encabezada por Arabia Saudita contra los rebeldes hutíes.

¿Una campaña publicitaria?

La famosa actriz estadounidense hizo esta declaración antes del asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi en Estambul. "Esto fue básicamente, se puede decir, un esfuerzo de relaciones públicas del príncipe heredero de Arabia Saudita para asociarse con el periodismo en su máxima expresión (una mujer, periodista empoderada), al mismo tiempo que se estaba preparando para lo que parece ser la tortura y el asesinato de uno de los principales periodistas de Arabia Saudita", supuso el entrevistador.

Addario también cree que la intención de financiar la película puede ser parte de una enorme campaña publicitaria. "¿Quiero que esté asociado con esta película? Obviamente, no. Y gracias a Dios que no lo está".

Este miércoles, Mohammed bin Salmán tachó el asesinato del periodista exiliado Jamal Khashoggi de "incidente repulsivo" y aseveró que "la justicia prevalecerá", al tiempo que el presidente de EE.UU., Donald Trump, mencionó la posible participación del príncipe heredero en el asesinato del periodista saudita, pero rechazó la posibilidad de dejar de suministrar armas al reino.