El hijo de 'El Chapo' Guzmán habría mantenido una sigilosa estancia en Colombia

Una foto de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo del narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán, junto a una mujer parecida a la actriz mexicana Kate del Castillo figura como evidencia de su presunta estancia en Colombia.

Así lo revela un reportaje de la revista Proceso, publicado íntegro por el diario El Tiempo, tras varias entrevistas con una fuente anónima que dice ser informante de las autoridades colombianas y estadounidenses.

Hijo del ‘Chapo’ Guzmán se estaría escondiendo en Colombia, según revista mexicana https://t.co/nZGUsRZ3K1pic.twitter.com/xtyjGCSkkT — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) 24 de octubre de 2018

Según los testimonios del informante, el hijo de 'El Chapo', también conocido como 'Alfredillo', se fugó a Medellín en el 2016, después de haber sido liberado de un secuestro perpetrado por el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), rival del cártel de Sinaloa, la organización criminal liderada por su padre.

La decisión de emigrar a la segunda ciudad más grande de Colombia no fue fortuita, puesto que se hizo gracias al aval de 'La Oficina' de Envigado, el grupo criminal más poderoso de la zona por su estrecha vinculación al ámbito empresarial y político: "Aquí se dio una gran vida y no dejó de hacer negocios de droga", indicó el informante.

Según ese mismo diario, la información sobre la estancia de 'Alfredillo' en Medellín fue confirmada a Proceso por una fuente de 'La Oficina'. Este jueves, el alcalde de esa ciudad, Federico Gutiérrez, declaró que nunca había recibido reportes de la DEA ni del FBI sobre ese particular.

"Hay una relación entre estructuras de Medellín y del área metropolitana con internacionales, no son simples pandillas, hay estructuras trasnacionales que trafican con droga", dijo citado por Blu Radio.

Un paso atrás de él

Aunque al parecer el hijo de 'El Chapo' frecuentaba la exclusiva zona de El Poblado y Las Palmas, las autoridades nunca pudieron dar con él. En julio de este año, refiere la publicación, la Administración para el Control de Drogas​ (DEA) había pedido a Colombia confirmar la presencia del joven en ese país.

"No descartamos que haya estado y que se haya ido antes de que llegáramos a él, pero, por la información que recabamos, no creemos que haya sido algo así como un jefe de plaza del cartel de Sinaloa en Medellín o en Colombia. Nosotros seguimos varios indicios, hicimos los procesos investigativos necesarios, pero no pudimos comprobar algo así", dijo por su parte una fuente policial autorizada para hablar del caso, pero en condición de anonimato.

'Alfredillo', de acuerdo a la descripción que hizo el informante, era asiduo a algunas fincas en los alrededores de Medellín, le gustaba consumir "whisky, marihuana y perico (cocaína) con sus amigos y sus amigas", y tenía como destino predilecto un 'penthouse' (ático) en una zona de apartamentos de lujo en Envigado, custodiado por personal de seguridad que transitaba en autos poco llamativos.

El silencio mi mejor arma es, mi mejor escudo es. — Alfredo Guzmán (@_AlfredoGuzman_) 25 de octubre de 2018

Se estima que la llegada a Medellín ocurrió a finales de septiembre del 2016, poco tiempo después de que fuese liberado del secuestro. No obstante, el informante de los organismos de inteligencia asegura que las autoridades "actuaron tarde y siempre estuvieron un paso atrás de él".

Proceso tuvo acceso a fotografías que develan las actividades delincuenciales del hijo de 'El Chapo', quien montó dos laboratorios de procesamiento de droga para hacer envíos desde el puerto de Buenaventura a México, y hasta entabló negocios de lavado de dinero "con un grupo de empresarios" que ahora están "bajo investigación", indicó el informante.

Aviso y escape

Cuando ya las autoridades tenían certeza de que 'Alfredillo' se encontraba en Medellín, a finales del año pasado, este desapareció y la investigación conjunta entre agencias estadounidenses y colombianas se detuvo.

No obstante, la fuente consultada asegura que el hijo de 'El Chapo' estuvo en la ciudad colombiana desde febrero pasado, pero se le perdió el rastro desde hace cuatro meses. La sospecha es que alguien advirtió que la Policía andaba en pesquisas para arrestarlo.

En septiembre pasado, la DEA incluyó a 'Alfredillo' en la lista de los 10 delincuentes más buscados, mientras las autoridades colombianas presumen que el delincuente huyó a México o puede seguir escondido en alguna localidad del Eje Cafetero colombiano.

Jesús Alfredo, de 30 años, es otro de los vástagos que –junto con su hermano Iván Archivaldo– luchan por mantener el liderazgo del cártel de Sinaloa. Su cuenta de Twitter, con más de 330.000 seguidores, ha estado activa recientemente. Su último tuit reza: "El silencio mi mejor arma es, mi mejor escudo es".