Gorbachov, sobre posible ruptura del tratado INF: "Una nueva carrera armamentista ha sido anunciada"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, evade las negociaciones con Rusia sobre el Tratado sobre Misiles de Alcance Medio y Corto (INF, por sus siglas en inglés) en su contraproducente y peligroso afán de liberarse de cualquier restricción, advierte el expresidente soviético Mijaíl Gorbachov.

"Una nueva carrera armamentista ha sido anunciada", aseveró el último líder de la Unión Soviética en un artículo de opinión para The New York Times, refiriéndose a la salida estadounidense del tratado INF.

El exmandatario soviético hace hincapié en que las inquietudes estadounidenses respecto a ese acuerdo pueden resolverse "con suficiente voluntad política", pero lamenta que Washington ha evadido la discusión respectiva con Moscú.

Un propósito muy diferente

Por el contrario, Trump ahora tiene en mente "un propósito muy diferente": "liberar a EE.UU. de cualquier obligación, cualquier restricción", afirma Gorbachov, precisando que esto se extiende más allá de los misiles nucleares hacia la destrucción de "todo el sistema de tratados y acuerdos internacionales" que sirvieron como base para la paz y la seguridad tras la Segunda Guerra Mundial.

Gorbachov recuerda que la "militarización de los asuntos mundiales" no solo mantiene en la cuerda floja al acuerdo INF de reducción de arsenales nucleares, sino que acabó en 2002 con el Tratado sobre Misiles Antibalísticos y más recientemente con el acuerdo nuclear con Irán. El político advierte que esta tendencia no puede llegar a buen puerto.

Guerra de todos contra todos

"No habrá ganador en una 'guerra de todos contra todos', especialmente si termina en una guerra nuclear. Y esa es una posibilidad que no se puede descartar", asevera Gorbachov.

Al respecto, el exlíder soviético expresa su esperanza de que no sea muy tarde para retornar a la mesa de negociaciones. "Espero que Rusia tome una postura firme pero balanceada, y que los aliados de EE.UU., tras una reflexión sobria, rehúsen ser lanzaderas para nuevos misiles estadounidenses", indica.

"Ante esta grave amenaza para la paz, no estamos indefensos. No debemos renunciar, no debemos rendirnos", acotó Gorbachov, cuya firma aparece en el tratado INF de 1987 junto con la del expresidente estadounidense Ronald Reagan.

