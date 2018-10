Barcelona y Real Madrid jugarán su primer Clásico sin Messi ni Cristiano en once años

Luis Suárez, Philippe Coutinho, Gerard Piqué, Sergio Busquets de un lado, Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric, Gareth Bale, del otro. Ellos y muchas otras figuras del fútbol mundial disputarán este domingo el Clásico español entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid en el estadio Camp Nou de la capital catalana. Sin embargo, en medio de todas estas luminarias faltarán las dos estrellas mayores: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Desde el 23 diciembre de 2007 el derbi no se disputa sin los dos mejores jugadores del mundo. Pasaron ya once años. Sin embargo, el interés por el partido no será menor, ya que puede ser decisivo para el futuro de La Liga y del entrenador 'merengue', Julen Lopetegui.

La ausencia del argentino obedece a la lesión en el radio del brazo derecho que sufrió el sábado pasado durante el juego ante el Sevilla. Esto le quitó la posibilidad de seguir ampliando su récord: ser el futbolista que más goles convirtió en el Clásico. 26 lleva ya en su cuenta.

Lionel Messi sufrió una lesión en el brazo derecho en el partido entre Barcelona y Sevilla disputado en el Camp Nou de Barcelona el 20 de octubre de 2018. / Albert Gea / Reuters

Uno de ellos fue el número 500 que anotó para el Barcelona. Fue en abril del año pasado, cuando hizo en el estadio Santiago Bernabéu su segundo tanto del encuentro a los 91 minutos, para poner el 3 a 2 definitivo. El festejo también quedó para la historia, ya que se sacó la camiseta y la exhibió ante toda la afición madridista.

Cristiano Ronaldo, transferido este verano a la Juventus de Turín, también tuvo sus momentos de gloria. En la fecha 35 de la temporada 2011-2012, el Madrid visitó el Camp Nou. Iban 1 a 1 y el portugués recibió un pase largo, convirtió, le dio el triunfo a su equipo e inauguró su festejo 'calma, calma', frente a los fanáticos catalanes. Esa victoria, además, le otorgó la ventaja suficiente al club 'merengue' para quedarse con el torneo.

En consecuencia, después de once años de batallas con al menos uno de los dos cracks en la cancha, con 38 presencias de Messi y 30 de Cristiano Ronaldo, este domingo será un partido particular.

Cristiano Ronaldo en un partido de la Juventus en el estadio Allianz de Turín. 29 de septiembre de 2018. / Alberto Lingria / Reuters

¿Posible despedida?

Una derrota en el derbi de este domingo podría marcar la salida del banco del Madrid de Julen Lopetegui. Echado de la selección española días antes de que comenzara el Mundial de Rusia, luego de que trascendiera su vínculo con el equipo que preside Florentino Pérez, sus días en el club podrían estar contados.

Es que en La Liga lleva disputados nueve partidos, en los que consiguió 14 puntos, fruto de cuatro victorias, dos empates y tres derrotas. Está a cuatro unidades de la punta, que ostenta el Barcelona, y se ubica en la séptima posición, fuera de los puestos de clasificación a las competiciones europeas.

Por lo tanto, una nueva caída en su visita al Camp Nou podría significar el fin del ciclo Lopetegui. Incluso una victoria tampoco aseguraría su continuidad.

El entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui, en el partido ante Viktoria Plzen por la Champions League, en el estadio Santiago Bernabéu, el 23 de octubre de 2018. / Paul Hanna / Reuters

En este contexto, el Clásico del domingo tendrá varios condimentos, como saber quién podrá tomar el rol de líder en cada equipo ante las ausencias de Messi y de Cristiano Ronaldo, qué pasará con Lopetegui y si una victoria del Barcelona ya dejará al Madrid fuera de la carrera por el campeonato, aunque para la definición aún falte demasiado.