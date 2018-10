Identifican a un sospechoso del envío de paquetes explosivos a políticos y medios en EE.UU.

Un sospechoso ha sido identificado por su posible relación con el envío de paquetes explosivos a varios políticos demócratas y medios de EE.UU. esta semana, informan medios locales. Se trata de Cesar Sayoc Jr., de 56 años, residente en Aventura, Florida.

Ese hombre tiene condenas anteriores y en el pasado había realizado amenazas terroristas. Se desconoce si el sospechoso intentaba asesinar o intimidar a los destinatarios de los paquetes bomba.

Varios paquetes sospechosos con artefactos explosivos caseros han sido enviados a múltiples direcciones en EE.UU. desde este lunes. Entre los destinatarios figuran famosos políticos y personas relacionadas con el Partido Demócrata.

Los paquetes sospechosos interceptados en los últimos días han tenido los siguientes destinatarios:

• Barack Obama, ex presidente de EE.UU.

• Hillary Clinton, ex candidata presidencial

• Joe Biden, ex vicepresidente de EE.UU.

• Eric Holder, ex fiscal general de EE.UU.

• John Brennan, ex director de la CIA (enviado a las oficinas de la CNN en Nueva York)

• La congresista demócrata Maxine Waters (dos paquetes)

• El magnate estadounidense George Soros

• El actor Robert De Niro

• La emisora WMAL

• El senador Cory Booker

• James Clapper, ex director de Inteligencia Nacional

• La congresista Debbie Wasserman Schultz