Reportan que Mattis aprueba el envío de tropas de EE.UU. a la frontera con México

El secretario de Defensa, James Mattis, autorizó el uso de tropas y otros recursos militares en la frontera entre EE.UU. y México, informaron funcionarios de Washington citados por Reuters.

El Pentágono no ha hecho de momento declaraciones oficiales al respecto. Los funcionarios dijeron bajo condición de anonimato que la autorización de Mattis no incluye un número específico de tropas, ya que se prevé que esta cuantía se determine más tarde, añadiendo que su decisión no puede ser considerada como "una orden de despliegue".



Este jueves, se informó que el Departamento de Defensa de EE.UU. estaba dispuesto a enviar entre 800 y 1.000 soldados a la frontera con México ante el avance de la caravana migrante proveniente de América Central.

Durante la mañana del jueves, el presidente Trump había escrito en su cuenta de Twitter que ya estaba movilizando "militares para esta emergencia nacional".