El sospechoso de enviar paquetes bomba a políticos y medios en EE.UU. afronta 58 años de prisión

Cesar Sayoc Jr., de 56 años de edad, sospechoso de enviar paquetes con explosivos a varias personalidades relacionadas con el Partido Demócrata y medios de EE.UU. esta semana, afronta hasta 58 años de prisión después de haber sido acusado de cinco delitos federales, informa Reuters con referencia al fiscal general de EE.UU., Jeff Sessions.

Por su parte, el director del FBI, Christopher Wray, ha confirmado que los artefactos enviados dentro de los paquetes sospechosos no eran imitaciones, sino que eran reales y podían explotar. Además, Wray indicó en el marco de una conferencia de prensa este viernes que se confirmó que las huellas dactilares de un paquete enviado a la congresista Maxine Waters eran de Sayoc.

También el director del FBI añadió que podría haber otros paquetes, además de los 13 ya interceptados.

El sospechoso es residente en Aventura (Florida) y ya tiene condenas anteriores. Además, en el pasado había realizado amenazas terroristas. Por el momento se desconoce si el sospechoso intentaba asesinar o intimidar a los destinatarios de los paquetes bomba.

Varios paquetes sospechosos con artefactos explosivos caseros han sido enviados a múltiples direcciones en EE.UU. desde este lunes. Entre los destinatarios figuran famosos políticos y personas relacionadas con el Partido Demócrata.

Los paquetes sospechosos interceptados en los últimos días han tenido los siguientes destinatarios:

• Barack Obama, ex presidente de EE.UU.

• Hillary Clinton, ex candidata presidencial

• Joe Biden, ex vicepresidente de EE.UU.

• Eric Holder, ex fiscal general de EE.UU.

• John Brennan, ex director de la CIA (enviado a las oficinas de la CNN en Nueva York)

• La congresista demócrata Maxine Waters (dos paquetes)

• El magnate estadounidense George Soros

• El actor Robert De Niro

• La emisora WMAL

• El senador Cory Booker

• James Clapper, ex director de Inteligencia Nacional

• La congresista Debbie Wasserman Schultz