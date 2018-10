¿Bolsonaro o Haddad?: Los brasileños opinan sobre los candidatos a la Presidencia

Los brasileños votarán el domingo en las elecciones más polarizadas de la reciente historia del gigante latinoamericano.

La Presidencia la disputan Jair Bolsonaro, un exmilitar ultraderechista, del Partido Social Liberal (PSL), y Fernando Haddad, delfín del histórico líder del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula Da Silva.

Salimos a las calles de Brasilia, capital del país, para conocer la opinión de los ciudadanos. Estos son sus testimonios.

Los votantes de Haddad

Deusina Dias. 37 años. Dueña de una librería.

"No me gusta ninguno de los dos, pero a favor de la democracia la única persona es Haddad. Yo voto a Haddad. Bolsonaro es un político muy ofensivo y radical. Un político así no puede ser presidente del país. No vamos a correr el riesgo de que un militar tome el poder del país”.

Pedro Azvedo. 37 años. Comercial.

"Escogí en la primera vuelta a otro candidato, pero a falta de opciones en el segundo turno voto a Haddad. Considero a Bolsonaro un político fascista y ante el riesgo de una dictadura, voto a Haddad".

Los votantes de Bolsonaro

Josima. 44 años. Portero.

"Tiene un discurso duro, pero voto a Bolsonaro para ver si mejora la seguridad en Brasil, lo necesitamos mucho. Haddad fue alcalde de Sao Paolo y no hizo nada, así que como presidente menos".

Jesús. 55 años. Vendedor.

"Con tantos años del PT en el poder no hubo cambios. Espero que Bolsonaro cambie un poco el país. Sé que nada va a mejorar, pero quién sabe".

Indecisión y voto nulo

Silvia. 35 años. Dependienta.

"Estoy indecisa. Se están atacando mucho el uno al otro. Bolsonaro tiene una fuerte determinación y eso es lo que necesitamos. Su discurso racista no lo apoyo. Tampoco a Haddad. Lo decidiré a última hora. Estamos sin salida".

Daniela. 29 años. Secretaria.

"No votaré a ninguno de los dos porque para mi en el país hay mucha corrupción, mucha indignación, cada día está peor. No se va a cambiar nada. Por eso voto nulo. Lula sí hizo cosas buenas".

Marta Miera

