Los movimientos sociales se unen en Madrid en una nueva manifestación de protesta: ¿Qué piden?

Madrid acoge este sábado 27 de octubre una manifestación que se prevé multitudinaria. Bajo el lema 'Si nos movemos, lo cambiamos todo' más de 140 organizaciones han apoyado una movilización que recuerda, en su origen, a aquellas que dieron lugar al movimiento 15M y que se sucedieron durante meses en España durante 2011 y 2012.

Han pasado 10 años desde el inicio de la crisis y siete desde que la ciudadanía eclosionara en España en la mayoría de sus pueblos y ciudades pidiendo que sus consecuencias no las pagasen solo la población a través de las mermas de los servicios públicos.

🎙Hablamos con @LaFallaras en la proyección del documental 'Pactos de Silencio' sobre el caso @AfectadosBBS

🗣️La periodista leerá el llamamiento del espacio #Caminando24y27O junto a @yayo_herrero en la manifestación convocada a las 18h en Atocha este sábado 27O #CambiamosTodo27Opic.twitter.com/JQG2z4ugT2 — #404 Comunicación Popular (@404comunicacion) 26 de octubre de 2018

En esta ocasión, desde el mes de mayo diversas entidades de la sociedad civil han estado en contacto para organizar este llamamiento que tuvo su preludio el pasado jueves 24, cuando numerosas acciones se sucedieron a lo largo de la geografía española. Este sábado se quiere que todos los movimientos converjan en una manifestación en Madrid, que saldrá de la Glorieta de Atocha a las 18.00 horas.

La periodista Cristina Fallarás, conocida por su activismo feminista, será la encargada de leer el llamamiento, junto a la antropóloga y ecofeminista Yayo Herrero.

¿Por qué se protesta?

Los convocantes afirman que con la excusa de la crisis se han llevado a cabo multitud de medidas antisociales y que se ha usado la "corrupción sistémica" para "desposeer a la gente y favorecer a las élites".

"Teníamos la convicción de que la salida de la crisis no se había trasladado a todos los ciudadanos", afirma Paco Segura, uno de los coordinadores estatales de la ong Ecologistas en Acción, una de las entidades detrás del llamamiento. "Queremos poner sobre la mesa las cuestiones que le importan a la gente: la dignidad, los derechos perdidos, los desahucios, los servicios públicos", problemas que, según Segura, "han quedado ocultos por otros que tienen más espacio en las agendas políticas y mediáticas".

Por la repartición de la riqueza, la conquista de derechos y la recuperación del planeta, mañana sábado #CambiamosTodo27O. Porque creemos en el derecho de todas y todos a un futuro digno. ¡Te esperamos! pic.twitter.com/Dihbvo5A6W — Ecologistas en Acción (@ecologistas) 26 de octubre de 2018

El coordinador de la ong tiene claro que la crisis a la que nos enfrentamos "es 'civilizatoria', no solo social, política y ambiental". Por lo tanto, aboga una solución colectiva: "Buscar sinergias con otras organizaciones que buscan justicia social y sostenibilidad". Aunque desde su organización aportan las reivindicaciones ambientales, asumen "las reivindicaciones del resto de colectivos por una vida digna".

Así, Segura afirma que cuando se habla de cambio climático, no solo se habla de su impacto negativo en la biodiversidad, sino también de hambrunas o de catástrofes naturales que cada vez serán más frecuentes; que cuando se habla de calidad del aire, de ruido, de calidad del agua, se está haciendo referencia a la salud de las personas. "Todo tiene una traslación muy directa con el bienestar humano".

Además, las críticas se centran en numerosas políticas que se han llevado a cabo en el país escudadas en el mantra de la austeridad: las dos reformas laborales sucedidas en estos años, los recortes en servicios públicos como la sanidad, la educación y las pensiones, o los recortes en derechos civiles con legislaciones como la 'Ley Mordaza'.

Así lo entiende también Sol Sánchez, la candidata a la presidencia de la región de Madrid por el partido Izquierda Unida (IU), otra de las formaciones que apoyan la movilización. "Resumiendo: la crisis ha servido de excusa para hacer recortes y reformas que ahora se quedan como estructurales y que afectan negativamente a la vida de la gente", nos cuenta.

✊@Lou_Gomezz Vuelve a llegar el momento de organizarnos y caminar juntas para empujar y que las cosas cambien a favor de la mayoría social trabajadora y de las capas populares.



Os animamos a participar en la gran movilización del sábado, porque si nos movemos, #CambiamosTodo27Opic.twitter.com/5AggHGTSy2 — IU Madrid🔻 (@IU_Madrid) 26 de octubre de 2018

Aunque Sánchez será la cara visible de su partido en la manifestación, enfatiza que los partidos políticos solo apoyan, pero que "el protagonismo lo tienen los movimientos sociales". Opina que estos son imprescindibles para los espacios políticos, para que cuando llegan a las instituciones tengan "más fuerza para lograr cambiar cosas a favor de las mayorías sociales".

¿El comienzo de un otoño caliente?

La candidata de IU destaca que lo que también se reivindica es reactivar la "movilización social", tras un ciclo largo en el que es difícil sostenerlo durante mucho tiempo en un punto álgido. Pretende que este sábado se convierta en "un pistoletazo de salida a un otoño caliente", que se vuelva a tomar contacto con las calles y que las organizaciones establezcan puentes entre cada una de las luchas que se están dando en este momento.

Carmen Esbri, activista social de la Coordinadora Estatal de Mareas Blancas está de acuerdo en que la ciudadanía tiene que estar en primera línea: "No queremos dependencias de partidos, sino ser agentes políticos que sean copartícipes en el diseño de la acción política". En su caso, la Coordinadora siempre ha participado de espacios colectivos, convergiendo con otras "luchas" y ahora querían sumar sus fuerzas y poner de relieve que "la salud es todo". Afirma que "no podemos permitir que no se hagan políticas para garantizar todos los derechos de la ciudadanía, porque ello redunda en la salud".

La mayor demanda de este colectivo es un rescate de la sanidad pública "a su titularidad original", es decir, a la gestión pública, porque, según ella, "una sociedad de progreso solo se consigue cuando las personas viven en dignidad".

Lo cierto es que España tiene a un 26,6% de su población en riesgo de exclusión social o pobreza: más de 12 millones de personas, y que los recortes que más han afectado a la población todavía persisten a pesar de encadenar el país tres años seguidos de crecimiento económico.

¿Qué se pide?

Como apuntan las organizaciones contactadas las reivindicaciones de esta jornada son muy diversas, aunque los convocantes las han agrupado bajo cuatro ejes, que aglutinan las luchas de los colectivos sociales que más se han estado moviendo durante estos años.

Redistribuir la riqueza

Para conseguir que la riqueza esté al servicio de la población exigen que los impuestos sean progresivos y solidarios y una lucha eficaz contra la evasión de impuestos. También piden la creación de una banca pública y la eliminación del artículo de la Constitución española que prioriza el pago de la deuda sobre cualquier otro gasto, incluidos los sociales.

Conquistar derechos

Además de exigir la derogación de las reformas laborales, quieren que se blinde la sanidad y la educación pública, que la vivienda sea un derecho y que se mantenga el sistema público de pensiones previo a las dos últimas reformas. También se aboga por la revalorización de los salarios para tener una vida digna.

Recuperar el planeta

En el apartado medioambiental se pide un nuevo modelo energético basado en las energías renovables y el cierre de las centrales nucleares. También se aboga por revitalizar el mundo rural, apostando por modelos agroecológicos sostenibles que promuevan una economía social y solidaria.

Por una vida digna

Se pide una Renta Básica de Ciudadanía y la eliminación de la legislación que restringe la libertad de expresión. También se exige la derogación de la Ley de Extranjería.

Nuria López