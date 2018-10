El primer ministro neerlandés advierte a los canadienses: "No prueben el cannabis"

El primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, dio a los canadienses un consejo sobre el consumo de cannabis durante su visita al país norteamericano, tan solo una semana después de que Ottawa legalizara el uso de la droga.

Cuando se le pidió comentar la reciente legalización de la marihuana en Canadá, Rutte contó la historia de un familiar suyo que sufrió graves problemas de salud mental por el consumo excesivo de la planta.

Al menos asegúrense de no pasar de esto a otras drogas

"La marihuana que se puede comprar hoy es mucho más fuerte, lo que es malo para la salud, especialmente para los jóvenes", dijo el primer ministro del país europeo, donde la posesión, el consumo y la venta de menos de cinco gramos de cannabis en 'cafeterías' especiales están permitidos desde 1976.

"La mejor política con respecto a las drogas es no empezar a consumirlas. Suena conservador, pero les insto a que no las prueben", dijo Rutte, acompañado por el primer ministro canadiense Justin Trudeau, en un discurso ante estudiantes de secundaria canadienses. "Si lo hacen, al menos asegúrense de no pasar de esto a otras drogas", advirtió.

Canadá se convirtió en el segundo país después de Uruguay y el primero de los países del G20 en legalizar completamente el cultivo, la venta y el consumo de cannabis. Trudeau dijo que la nueva ley permite eliminar el "contacto que las personas tenían con delincuentes".